З доходів запоріжців бюджет отримав 183 мільйони гривень військового збору

У першому кварталі запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 183 мільйони гривень військового збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 29 мільйонів 567 тисяч або на 19 відсотків перевищила минулорічну.
Так, підприємства і підприємці м. Запоріжжя сплатили 94,4 мільйона, з доходів енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників до скарбниці надійшло 29,2 мільйона, мелітопольських та веселівських – 16 мільйонів, бердянських і приморських – 11,4 мільйона, оріхівських та гуляйпільських – 5,8 мільйона, пологівських, більмацьких та розівських – 5,6 мільйона, вільнянських та новомиколаївських – 4,9 мільйона, василівських та михайлівських – 4,8 мільйона тощо.
Всьогоу Запорізькому регіоні нараховується 28874 платників військового збору.
Нагадаємо, платниками збору є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Ставка становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягають оподаткуванню (зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області