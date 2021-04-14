Більше 5 тисяч безробітних знайшли роботу за сприяння служби зайнятості

За січень-березень 2021 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 32,0 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 13,9% більше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-березня 2021 року 5,9 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 5,1 тис. безробітних, з них 46 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 109 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 28 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 12 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 444 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 951особа взяла участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 квітня 2021 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 19,7 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 квітня 2021 року становила 2346 одиниць.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Робота є! Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водії, кухарі, продавці, слюсарі, електромонтери, медсестри, охоронники, електрогазозварники, покоївки та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, менеджерів та економістів з відповідним досвідом роботи».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47