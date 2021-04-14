Інформація про діяльність органів пробації Запорізького регіону в період карантину

Навіть в умовах загальнодержавного карантину у зв’язку з поширенням COVID-19 підрозділи пробації продовжують виконувати свої функції із виконання покарань без позбавлення волі.Працівники пробації працюють із дотриманням карантинних вимог та вживають заходи для підвищення безпеки суспільства шляхом профілактики повторної злочинності.
З метою об’єктивного та оперативного інформування суспільства про окремі аспекти діяльності підрозділів пробації в умовах карантину на відомчому вебсайті «Пробація України» створено інтерактивне вкладення «КОРОНАВІРУС. COVID-19» (посилання: https://www.probation.gov.ua/?page_id=9354).
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області