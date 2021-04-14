За три місяці 2637 запоріжців отримали легальну роботу

У першому кварталі в результаті проведеної роз’яснювальної роботи податківців із керівниками запорізьких підприємств і підприємцями легалізовано труд 2637 громадян. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, працівникам було нараховано майже 16 мільйонів гривень доходу, а це близько 6 тисяч гривень на кожного. Додаткові надходження до бюджету склали 6,5 мільйона гривень, у тому числі, 2,8 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 3,5 мільйона єдиного внеску та 200 тисяч гривень військового збору.
З початку року податкова служба регіону брала участь у спільних заходах, спрямованих на легалізацію праці і доходів, разом з фахівцями Головного управління Держпраці у Запорізькій області, Пенсійного фонду України в Запорізькій області та інших органів влади.
Крім того, за підсумками 150 документальних перевірок платників, які мали ризики щодо ухилення від оподаткування під час виплат зарплат, донараховано 1 мільйон 200 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску та військового збору. На даний час з цієї суми до бюджетів уже надійшло 700 тисяч гривень.
Нагадуємо, за порушення норм податкового законодавства та з питань праці передбачена адміністративна відповідальність.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області