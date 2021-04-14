Запорізькі аудитори за січень-березень 2021 року забезпечили відшкодування втрат на суму понад 20 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-березень 2021 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму понад
20 млн гривень. Всього за перший квартал поточного року встановлено фінансових порушень на суму майже 56 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 11 управлінських рішень та виконали 6 пропозицій за результатами державних фінансових аудитів.
З метою забезпечення повного відшкодування виявлених втрат аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 6 заходів державного фінансового контролю за якими розпочато 7 досудових розслідувань, вручено 2 письмових повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за переданими матеріалами заходів контролю та вручено 5 повідомлень за результатами участі у перевірках правоохоронних органів.
За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 20 осіб.
До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, в 3 випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами, у 2 випадках попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення.
Повернуто одержувачами бюджетні кошти, використані не за цільовим призначенням, на суму 410 тисяч гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області