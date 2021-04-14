Запорізькі підприємці сплатили 417 мільйонів гривень єдиного податку

У першому кварталі до місцевих бюджетів регіону надійшло 417 мільйонів 360 тисяч гривень єдиного податку. Порівняно з минулим роком сплачена сума зросла на 55 мільйонів гривень або на 15 відсотків.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, фізичні особи підприємці спрямували до скарбниць громад 302 мільйони 641 тисячу гривень, юридичні особи – 53 мільйони 400 тисяч, агровиробники – 61 мільйон 320 тисяч.
Так, за три місяці представники бізнесу м. Запоріжжя забезпечили до бюджету 233 мільйони 883 тисячі гривень єдиного податку, мелітопольські і веселівські – 42,3 мільйона, бердянські та приморські – 31,7 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 16,7 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 16,6 мільйона, василівські та михайлівські – майже 14 мільйонів, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 13 мільйонів тощо.
Всього в області спрощену систему оподаткування використовують 51 880 СПД-фізичних осіб, 8768 СГД-юридичних осіб та 2 тисячі сільськогосподарських товаровиробників.
Нагадуємо, 20 квітня – останній день сплати авансових внесків з єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої та другої груп за квітень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області