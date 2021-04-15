Запоріжці сплатили понад 38 мільйонів гривень податку на нерухомість

У січні-березні до місцевих бюджетів регіону надійшло 38 мільйонів 634 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Рівень надходжень І кварталу 2020 року перевищено на 10 мільйонів 239 тисяч гривень або на 36 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, власники нерухомості-юридичні особи сплатили 31,8 мільйона гривень, фізичні особи – 6,8 мільйона гривень.
Найбільші суми отримала міська скарбниця обласного центру – 16 мільйонів. Мелітопольські та веселівські платники спрямували до бюджетів понад п’ять мільйонів, бердянські та приморські – 3,6 мільйона, якимівські та приазовські – 3,5 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – два мільйони, Запорізького району – 1,9 мільйона, василівські та михайлівські – 1,5 мільйона тощо.
У першому кварталі в області нараховувалося 4320 платників податку на нерухомість-юридичних осіб та 5237 фізичних осіб.
Нагадаємо, підприємства, установи, організації і підприємці самостійно нараховують, декларують та сплачують податок на нерухомість. Громадянам податкова служба до 1 липня надсилає податкові повідомлення-рішення з податковими зобов’язаннями, які необхідно сплатити упродовж 60 днів. Для проведення звірки щодо майна, яке перебуває у власності, платники можуть звернутися до податкового органу за місцем реєстрації.
Пропонуємо ознайомитися з докладною інструкцією про сплату податку на нерухомість: https://zp.tax.gov.ua/listivki-ta-broshuri/457141.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області