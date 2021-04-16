Продаж підакцизних товарів додав запорізьким скарбницям понад 70 мільйонів гривень

Упродовж першого кварталу до місцевих бюджетів регіону надійшло 71 мільйон 198 тисяч гривень акцизного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, компанії і підприємці, які продають уроздріб алкогольну і тютюнову продукцію, збільшили відрахування до показника аналогічного періоду минулого року на 31 мільйон 312 тисяч гривень.
Від ліцензування торгівлі підакцизними товарами до скарбниць громад спрямовано 9 мільйонів, що на 1,1 мільйона або на 14 відсотків більше, ніж торік.
За три місяці фахівці податкової служби видали 864 ліцензії на право роздрібної реалізації алкогольних напоїв, 845 – для торгівлі тютюновими виробами, 218 – пивом та 110 – сидром, а також продовжили термін дії 4114 дозволів, призупинили 346, анулювали 485, у тому числі 6 – за продаж алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім.
Станом на 1 квітня кількість діючих ліцензій склала 7889. З повним переліком цих документів можна ознайомитись за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Крім того, з початку року проведено 372 перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення застосовані фінансові санкції на загальну суму 27 мільйонів 376 тисяч гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області