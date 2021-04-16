Ринок праці Запорізької області

Станом на 16 квітня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,3 тис. осіб, з них 15,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 16 квітня 2021 року – 1619 одиниць (у м. Запоріжжі – 982 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 11 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітні особи).
З початку квітня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 178 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 201 безробітну особу, яка перебувала на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.