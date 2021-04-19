Чи можуть пенсіонерів змусити перейти на обслуговування у банки?

З 1 вересня поточного року змінюються правила виплати пенсій та державної допомоги, і пенсіонерів та інших отримувачів соцвиплат мають перевести на банківські картки. Лише пенсіонери, що досягли 80-річного віку, люди з інвалідністю, особи, що потребують постійного стороннього догляду та ті, хто є одержувачами соцдопомоги особам, які не мають права на пенсію, і допомоги на догляд, можуть обрати доставку виплати або в Укрпошті, або у банку.
До нас звертаються читачі із проханням роз’яснити постанову Кабміну, аби з’ясувати чи обов’язково пенсіонер повинен обслуговуватися у банку чи він може продовжувати отримувати як і раніше пенсію на пошті, не переходячи на картки?
Нині майже 3,5 млн пенсіонерів отримують пенсію через Укрпошту. А Міністерство соціальної політики та Пенсійний Фонд України хочуть перевести максимальну кількість пенсіонерів на обслуговування у банки. Тоді в Укрпошті будуть отримувати виплати лише близько 1 млн пенсіонерів декількох категорій.
Постає питання: чи зможуть ці 2,5 млн легко перейти на обслуговування у банки і чи це буде просто?
Просто не буде. Люди завжди з недовірою ставляться до змін. Тим паче, якщо вони існують тільки на папері. Не секрет, що в українських селах ні доріг, ні банків, ні банкоматів. Не говорячи вже про те, що такі нововведення для стареньких мають бути підготовленими і супроводжуватися освітньою кампанією.
– Як можна отак взяти, і перевести все на карточку? Де я тут розплачуся тією карткою, і де я гроші з неї буду знімать? – питає пенсіонерка Галина Василівна. Якщо обіцянки ПФУ справдяться, то їй з вересня доведеться опанувати банкомат і навчитися знімати гроші з картки. Бо розплатитися карткою їй в селі ніде – в магазині приймають готівку і встановлювати термінали для оплат не планують.
Буцімто добрі наміри та плюси банківського обслуговування для людей поважного віку (особливо тих, хто проживає у сільській місцевості) перетворюються на великі проблеми.
Виглядає так, що швидкий перехід «на картки» викличе більше складнощів, ніж зручностей, а ще враховуючи пандемію, становить навіть ризик для здоров’я, коли потрібно автобусом, де є велике скупчення людей, дістатися до найближчого населеного пункту, бо більшість пенсіонерів мешкає в селах та невеликих містечках, де або взагалі немає відділень банків, або вони нещодавно закрилися.
До того ж неможливо самостійно зняти кошти в будь-який момент. Потрібно раз на місяць їхати до найближчого банкомату (добре, якщо в межах одного населеного пункту, часто – в інший), додатково витратити гроші на проїзд або просити зняти кошти родичів чи знайомих. І добре, якщо в тому банкоматі ще будуть кошти. А може доведеться приїхати ще раз.
Ще необхідно не тільки оформити картку, а й періодично проходити обов’язкову ідентифікацію у банку. І це неповний перелік проблем, з якими стикаються пенсіонери.
Зважаючи на те, що поштові відділення знаходяться майже у кожному населеному пункті, а листоноші обслуговують мешканців усіх без виключення сіл, селищ, хуторів (навіть найвіддаленіших), можливості пошти доставити та виплатити пенсію на порядок вищі за будь-який банк. Нині зі ста міст, сіл та смт банківські відділення та банкомати є лише в 4. Але і ця статистика погіршується. Тільки за останні 5 років банківська мережа зменшилася на 40%. Тільки протягом 2020 року кількість банківських відділень скоротилася майже на 870 одиниць, а вся банківська система налічує лише 7134 відділення. Натомість Укрпошта зберегла мережу з майже 11000 відділень.
Та найголовніше – похилий вік, наявність захворювань (чи інвалідності) часто роблять процес отримання пенсії надзвичайно складним навіть поза межам власного дому, а послуги листоноші – не просто зручними й корисними, а й вкрай необхідними. Адже листоноша не тільки принесе свіжу газеті та кошти додому, а й прийме оплату за комунальні послуги, може продати за соціальними цінами товари першої необхідності.
Заміна поштарів на банкомати має і інші наслідки, зокрема таке рішення Пенсійного фонду України вплине на друковану пресу. За найскромнішими підрахунками переведення пенсіонерів на обслуговування в банки призведе до скорочення передплати на понад 30% від загального обсягу. А мова ж йде про понад 1249 всеукраїнських, 1363 обласних й районних видань, які існують завдяки передплаті в регіонах. Яку альтернативу запропонують посадовці видавцям, коли редакції почнуть закриватися через вимушене скорочення тиражів? І, головне, яку альтернативу посадовці запропонують українцям, для яких друкована преса часто залишається єдиним джерелом інформації? Особливо це стосується східних областей, де на всіх потужностях працює рупор російської пропаганди.
Тому, коли останнім часом так активно обговорюється питання переходу на банківське обслуговування, потрібно розуміти, що ця реформа зачепить не лише Укрпошту, але і видавничу сферу. Тому ми закликаємо можновладців ще раз подивитися на всі аспекти ситуації і знайти таке рішення, яке б враховувало інтереси всіх сторін.
Підсумовуючи, наголошуємо ПЕНСІОНЕР САМ ОБИРАЄ МІСЦЕ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ — у відділенні Укрпошти (доставить листоноша) чи у банку на платіжну картку. Як визначено у нормативно-правових актах, що регулюють виплату та доставку пенсій, виплата пенсії може проводитись підприємствами поштового зв’язку або банківськими установами. Отже особисто сам пенсіонер визначає, де і як буде отримувати належну йому пенсію. Для цього він має написати власноруч відповідну заяву та надати її до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Тобто коли пенсіонеру говорять, що йому пенсію тепер буде перераховувати банк на картку, а не Укрпошта, це порушення закону. Ніхто без його письмової згоди цього робити не може. Тож, якщо ви виходите на пенсію й хочете отримувати гроші вдома від листоноші, або уже отримуєте кошти на банківській рахунок, але хочете перейти на обслуговування в Укрпошту, потрібно зробити декілька простих кроків:
– Заповнити заяву на отримання пенсії в Укрпошті,
– Підготувати копії документів, які потрібно додати до заяви,
– Надати пакет документів до найближчого відділення Пенсійного фонду України,
– Отримати пенсію у відділенні або вдома від листоноші.
У період дії карантину, який встановлено на рівні держави через поширення коронавірусної інфекції, змінено порядок виплати пенсії та соціальної допомоги:
Якщо отримувач коштів повідомив листоношу або працівників відділення, в якому він отримує пенсію, про захворювання або має візуальні ознаки респіраторного захворювання, можна:
· призначити іншу особу, яка буде отримувати кошти;
· перенести виплату пенсії на наступний виплатний період.
У будь-якому з випадків потрібно проінформувати про своє рішення співробітника Укрпошти (листоношу/працівників відділення, яке обслуговує адресу проживання отримувача коштів/оператора контакт-центру Укрпошти) та надати вичерпну інформацію щодо пенсійних документів та контактних даних.