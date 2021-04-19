Електронні цифрові документи, що містяться в застосунку ДІЯ, відтепер можна використовувати для реєстрації в службі зайнятості та під час подальших візитів до центру

Державна служба зайнятості не стоїть осторонь інновацій.
З 15 квітня клієнти служби можуть використовувати цифрові документи, які є в мобільному застосунку. Так, під час реєстрації на рівні з паперовими документами клієнти можуть використовувати їх електронні аналоги.
Просто повідомте фахівця центру зайнятості про те, що ви використовуєте електронний варіант документів.
Це зручно і швидко. Далі працюємо над створенням найкращих умов для наших клієнтів.
Раніше ми вже повідомляли, як можна зареєструватися в службі зайнятості через портал державних послуг «Дія». Тож нагадаємо:
- Спочатку потрібно зайти на портал «Дія» https://is.gd/Pe3Nk2
- Вам знадобиться електронний підпис. Якщо у вас його немає, потрібно звернутися до центру сертифікації ключів (деталі в інфографіці)
- Зареєструйтеся у кабінеті громадянина на https://id.diia.gov.ua/ за допомогою електронного підпису
- Перевірте коректність особистих даних у профілі користувача
- Заповніть заяву, відповідаючи на питання в анкеті
- Введіть номер соціального рахунку та оберіть періодичність отримання виплати допомоги по безробіттю
- Якщо немає соціального рахунку, пропустіть цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та повідомте про це кар’єрного радника.
- Завантажте необхідні документи: паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості), документ про освіту.
- Перевірте сформовані заяви, поставте електронний підпис (КЕП).
Додаткову інформацію можна отримати у: відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47