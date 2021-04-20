Служба зайнятості інформує. Діє нова форма звіту №4-ПН про заплановане масове вивільнення працівників

Від 16 квітня підприємства, установи та організації, в разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання повинні подавати до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності, звіт за формою №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці», за новою формою.
Нова форма звітності та порядок її складання затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 березня 2021 року №563, що зареєстрований в Міністерство юстиції України 05 квітня 2021 року за №445/36067.
Термін подання звітності – не пізніше ніж за два місяці до вивільнення та не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення держслужбовців (п. 1 та 1-1 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про державну службу»). У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день.
Інформація за встановленою формою подається в електронному вигляді (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) або паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації).
Слід нагадати, що критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом 3 місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у ст. 48 Закону «Про зайнятість населення».
Звертаємо увагу, що наказ Міністерства соціальної політики від 31 травня 2013 року №317, яким було затверджено форму звітності №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок її подання, втратив чинність.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) (061)233-11-47