Запорізькі підприємства-водокористувачі спрямували до бюджетів майже 70 мільйонів гривень

У січні-березні запорізькі компанії і підприємці перерахували до бюджетів усіх рівнів 69 мільйонів 800 тисяч гривень рентної плати за спеціальне використання води. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 25 мільйонів 800 тисяч гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, від водокористувачів до державного бюджету надійшло 38,4 мільйона гривень (+14,2 мільйона), до місцевих скарбниць – 31,4 мільйона гривень (+11,6 мільйона).
Найбільші платежі спрямували енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання – 38 мільйонів, платники м. Запоріжжя забезпечили 23 мільйони, якимівські та приазовські – 717 тисяч, токмацькі та чернігівські – 385 тисяч, мелітопольські та веселівські – 342 тисячі, василівські та михайлівські – 256 тисяч тощо.
Усього в Запорізькій області перебувають на обліку 552 платники рентної платі за спеціальне використання води.
Нагадаємо, платниками рентної плати за спеціальне використання води є:
– первинні водокористувачі-суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;
– суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine.
Головне управління ДПС у Запорізькій області