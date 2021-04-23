За забруднення довкілля запорізькі компанії сплатили 139 мільйонів гривень "екоподатку"

Упродовж січня-березня запорізькі підприємства, установи і підприємці сплатили до бюджетів усіх рівнів 139 мільйонів гривень екологічного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 75 мільйонів 500 тисяч гривень.
Так, до державного бюджету надійшло 83,6 мільйона гривень “екоподатку”, що на 49 мільйонів більше показника першого кварталу минулого року. До місцевих скарбниць спрямовано 55,6 мільйона, це на 26,5 мільйона гривень більше, ніж роком раніше.
Найбільші платежі забезпечили енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання – понад 81 мільйон гривень. Компанії і підприємці м. Запоріжжя перерахували до бюджетів 45,5 мільйона гривень, Запорізького району – 8,3 мільйона, мелітопольські та веселівські – 1,3 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 793 тисячі, бердянські та приморські – 779 тисяч тощо.
Усього в регіоні 3,5 тисячі платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають радіоактивні відходи тощо.
Ставки податку залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області