Запорізькі аудитори встановили мільйонні втрати громади м.Запоріжжя через недоотримання орендної плати за землю

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели аудит Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради, за результатами якого було виявлено низку проблем у виконанні останнім своїх завдань та функцій в частині керівництва і управління у сфері земельних відносин.
Тяганина у проведенні нормативної грошової оцінки земель, неприведеннядоговорів оренди земельних ділянок до вимог законодавства у зв’язку із змінами величини нормативно-грошової оцінки землі, ставок орендної плати, граничних розмірів плати за землекористування, невідповідність цільового призначення земельних ділянок їх фактичному використанню, бездокументарне користування власниками нерухомого майна земельними ділянками, довготривалеоформлення договорів оренди землі, заниження оціночної вартості земельних ділянок під час їх продажу, тощо призвело до недоотримання бюджетом м. Запоріжжя грошових коштів розрахунково на загальну суму 460,6 млн грн та в надалі спричинить щорічне недоотримання бюджетом міста доходів на суму 85,1 млн гривень.
Поряд з цим, зважаючи на виявлені під час аудиту непоодинокі факти заниження розміру орендної плати внаслідок укладання договорів оренди землі без врахування вимог рішень міської ради, запорізькі аудитори провели ревізію Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради, якою задокументовано збитки бюджету м.Запоріжжя від недоотримання орендної плати за землю на суму понад 41 млн гривень.
Про результати заходів контролю поінформовано Запорізького міського голову та правоохоронні органи.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області