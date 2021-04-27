«Фармак» у ТОП-25 лідерів диджиталізації

26 квітня 2021 року журнал «Власть денег» представив список «ТОП-25 лідерів диджиталізації». До рейтингу увійшли передові компанії з різних галузей економіки, які успішно впроваджують цифрові технології у своїй діяльності.
«Фармак» – лідер фармацевтичного ринку України* та один з найбільших експортерів вітчизняних лікарських засобів. Для масштабування бізнесу та нарощування присутності у світі компанія диджиталізує всі виробничі та управлінські процеси. Так, у «Фармак» впроваджена прозора IT-система звітності, бюджетування, планування виробництва, продажів, документообігу, оцінювання та навчання персоналу. Сьогодні рівень автоматизації процесів у компанії дуже високий.
«Цифрова трансформація – не модний тренд, а наша реальність. Чим швидше ми переходимо в цифру, тим швидше та якісніше йде робота й розвивається бізнес. Найважливіше тут – комплексний, системний підхід, а не точкові рішення. Нас цікавлять глибинні процеси диджиталізації промислового масштабу, тому окрім усього ми поступово переходимо на електронні сертифікати якості, електронні протоколи досліджень, електронні досьє, е-серіалізацію продукції тощо. Щоденно відділ системного адміністрування забезпечує роботу 30 фізичних платформ і понад 150 віртуальних, які підтримують роботу бізнес-застосунків», – говорить Денис Крестов, IT-директор компанії «Фармак».
«Від успіху впровадження диджитал-інструментів залежить конкурентоспроможність компаній і всієї національної економіки загалом. А в контексті готовності трансформації бізнесу всіх рівнів, пов’язаної з пандемією, це стає питанням простого виживання на ринку», – зазначила Ольга Сантаровіч, шеф-редактор «Власть денег».
Під час відбору переможців рейтингу враховувалися масштаби діяльності у сфері диджиталізації, її важливість для посилення технологічного потенціалу України, обсяги відповідних інвестицій – уже здійснених і запланованих, готовність компаній до переходу ведення бізнесу онлайн в умовах часових обмежень.
ДОВІДКА
«Фармак» – лідер* фармацевтичного ринку з часткою майже 6%. Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно «Фармак» виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Зараз у розробці – близько сто лікарських засобів.*за обсягами продажів ліків у грошовому вираженні, за даними Proxima Research