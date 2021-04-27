Ринок праці Запорізької області

Станом на 23 квітня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,0 тис. осіб, з них 14,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 23 квітня 2021 року – 1596 одиниць (у м. Запоріжжі – 1025 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 11 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітні особи).
З початку квітня 2021 року щоденно отримував статус безробітного в середньому 161 громадянин. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 168 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.