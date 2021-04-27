«Весняний калейдоскоп» у Молочанській школі-інтернаті

За календарем весна, але насправді ця примхлива красуня щось затрималась. Постійні дощі, похмура погода, прохолода підштовхнули нас влаштувати у школі веселий, різнокольоровий, динамічний «Весняний калейдоскоп» з 12 по 23 квітня 2021 року. Весняним настроєм та нестримним креативом здобувачів освіти та педагогів Молочанської школи-інтернату була насичена кожна хвилина: «Кольоровий кулькопад», виставка робіт «Квіткова феєрія», конкурс малюнків «Весняний настрій», гра «Математичні веснянки», літературно-музичне свято «Весна іде – красу несе!», експерименти «Кольорові досліди», майстер-клас «Вітамінний салат», естафета «Весняні перегони», тренінги соціального педагога та психолога щодо розвитку емоційного інтелекту та інше.
Калейдоскоп завершено! Але творчість, інтерес до знань та бажання вчитися залишаться з нами надовго!
Костянтин Причиненко