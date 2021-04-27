Власники і користувачі запорізьких земель поповнили скарбниці громад на 394 мільйони

У першому кварталі до місцевих бюджетів регіону надійшло 394 мільйони 163 тисячі гривень плати за землю. Як зазначив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники і орендарі ділянок сплатили на 162 мільйони 573 тисячі гривень або на 70 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Так, від організацій, підприємств і установ скарбниці отримали 365,8 мільйона гривень, від фізичних осіб – 28,4 мільйона.
Серед найбільших платників – землекористувачі м. Запоріжжя, які поповнили міський бюджет на 244 мільйони. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання-юридичні та фізичні особи сплатили 33,4 мільйона, бердянські та приморські – 21,7 мільйона, мелітопольські та веселівські – 20,6 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 16,5 мільйона, василівські та михайлівські – 13,5 мільйона, якимівські та приазовські – 12,4 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 9,8 мільйона тощо.
У результаті проведених звірок податкової служби із іншими органами виконавчої влади залучено до оподаткування 24 суб’єкти господарювання. Додаткові надходження складуть 3 мільйони гривень на рік.
Крім того, виявлено три підприємства, які користувалися земельними ділянками площею 1,3 га без правовстановлюючих документів. Річна сума нарахувань перевищила 20,5 тисячі гривень.
Усього в регіоні нараховується 9 тисяч землекористувачів-юридичних осіб та 292 тисячі фізичних осіб.
Нагадуємо, 30 квітня – останній день сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за березень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області