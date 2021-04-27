За користування надрами запорізькі підприємства сплатили 289 мільйонів

Упродовж першого кварталу запорізькі добувні компанії і підприємці перерахували до бюджетів усіх рівнів 289 мільйонів плати за користування надрами. Зокрема, до державного бюджету спрямовано 202 мільйони гривень, до місцевих скарбниць – 87 мільйонів гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 214 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Більшу частину платежу забезпечили суб’єкти господарювання Василівського району – 269 мільйонів 323 тисячі гривень. Платники м. Запоріжжя направили до бюджетів 9,2 мільйона, токмацькі та чернігівські – 2,6 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 2,5 мільйона, Запорізького району – 1,4 мільйона, бердянські та приморські – 1,2 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – майже 1,2 мільйона тощо.
Всього в регіоні зареєстровано 590 платників рентної плати за користування надрами.
Нагадаємо, платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи-суб’єкти господарювання, які використовують у межах території України ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області