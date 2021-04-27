Запорізькі компанії сплатили 374 мільйони гривень податку на прибуток

З початку року запорізькі підприємства, організації та установи сплатили до державного бюджету 374 мільйони 214 тисяч гривень податку на прибуток. Порівняно з минулим роком компанії і підприємці регіону збільшили відрахування на 95 мільйонів гривень або на 34 відсотки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші платежі за три місяці спрямували суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 257 мільйонів 559 тисяч гривень, мелітопольські і веселівські – 42,5 мільйона, бердянські та приморські – 26 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 10,4 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 8,7 мільйона, токмацькі та чернігівські – 7,5 мільйона тощо.
Усього в Запорізькій області нараховується 9 321 платник податку на прибуток.
Нагадаємо, цей податок нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами. Базова ставка становить 18 відсотків, за ставками 15, 6 та 20 процентів оподатковуються пасивні доходи, отримані нерезидентами в Україні.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області