Запорізькі власники елітних авто поповнили скарбниці на півтора мільйона

У першому кварталі до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільйон 513 тисяч гривень транспортного податку. Від запорізьких компаній та організацій скарбниці отримали 1 мільйон 123 тисячі, від фізичних осіб – 390 тисяч. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, власники елітних авто, зареєстрованих у м. Запоріжжя, сплатили 714 тисяч гривень, оріхівські та гуляйпільські – 232 тисячі, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 116 тисяч, мелітопольські та веселівські – 88 тисяч, бердянські та приморські – 87 тисяч тощо.
Усього станом на початок квітня в Запорізькій області нараховується 192 юридичні та 400 фізичних осіб-платників транспортного податку. Вони мають у власності легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Перелік таких автівок розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA).
Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області