Асоціація міст України підготувала Добірку відповідей на проблемні питання громад щодо законопроєкту про старост

Асоціація міст України з метою надання практичної допомоги громадам зібрала проблемні питання, які їх турбують у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» (№4535), та підготувала відповіді та роз’яснення.
Староста є важливою посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси жителів окремого старостинського округу, здійснює комунікацію між владою та громадою села чи селища. Староста організовує різноманітні заходи у своєму окрузі, відстежує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення.
Відповіді АМУ на проблемні питання громад щодо законопроєкту про старост – це думка фахівців, що ґрунтується на практиці застосування чинного законодавства та аналізі можливих наслідків для громад у зв’язку з прийняттям законопроєкту №4535.
Питання згруповані за тематикою та схожими чи похідними проблемами, що витікають з певних норм законопроєкту №4535.
Завантажити посібник можна зі сторінки сайту АМУ за посиланням:
http://www.auc.org.ua/novyna/amu-prezentuye-dobirku-vidpovidey-na-problemni-pytannya-gromad-shchodo-zakonoproyektu-pro
Інна Бахтіна, консультантка з комунікацій ЗРВ АМУ