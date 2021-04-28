Асоціація міст України підготувала Добірку відповідей на проблемні питання громад щодо законопроєкту про старост

Асоціація міст України підготувала Добірку відповідей на проблемні питання громад щодо законопроєкту про старост

Асоціація міст України з метою надання практичної допомоги громадам зібрала проблемні питання, які їх турбують у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» (№4535), та підготувала відповіді та роз’яснення.

Староста є важливою посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси жителів окремого старостинського округу, здійснює комунікацію між владою та громадою села чи селища. Староста організовує різноманітні заходи у своєму окрузі, відстежує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення.

Відповіді АМУ на проблемні питання громад щодо законопроєкту про старост – це думка фахівців, що ґрунтується на практиці застосування чинного законодавства та аналізі можливих наслідків для громад у зв’язку з прийняттям законопроєкту №4535.

Питання згруповані за тематикою та схожими чи похідними проблемами, що витікають з певних норм законопроєкту №4535.

Завантажити посібник можна зі сторінки сайту АМУ за посиланням:

http://www.auc.org.ua/novyna/amu-prezentuye-dobirku-vidpovidey-na-problemni-pytannya-gromad-shchodo-zakonoproyektu-pro

Інна Бахтіна, консультантка з комунікацій ЗРВ АМУ

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