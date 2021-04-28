«Фармак» на 80% збільшив інвестиції за результатами 2020 року

Акціонерне товариство «Фармак» опублікувало фінансові результати 2020 року. Аудитором фінансової звітності виступив ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК».
Згідно з консолідованою звітністю, підготовленою за міжнародними стандартами, дохід від реалізації «Фармак» у 2020 році досяг 7,5 млрд. грн., чистий прибуток — 1,1 млрд. грн.
Капітальні інвестиції компанії у 2020 році склали 1,3 млрд.грн., що на 78% більше, ніж за підсумками 2019 року. Основні інвестиційні проекти 2020 року – це запуск нового цеху з випуску стерильних лікарських засобів та початок будівництва R&D центру, у якому будуть проводитися розробки сучасних складнокомпонентних лікарських засобів.
Крім цього, кошти компанії були спрямовані на модернізацію та дооснащення наявних дільниць, приведення виробничих потужностей у відповідність до вимог FDA (Управління з продовольства і медикаментів США), проекти з енергозбереження, розвитку лабораторного комплексу, реалізацію ІТ-проектів для автоматизації бізнес-процесів тощо.
Витрати на дослідження та розробки в 2020 році склали 448 млн. грн.
«В той час, коли капітальні інвестиції в Україні в 2020 році зменшились майже на 40%, «Фармак» витратив на модернізацію виробництва рекордні 1,3 млрд. грн. Левова частка цих коштів пішла на будівництво та оснащення нового виробництва стерильних лікарських засобів, де ми будемо виготовляти вкрай необхідні ліки, які рятують життя як українців, так і жителів всього світу», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак».
«Фармак» експортує продукцію в 28 країн світу, включаючи країни ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії тощо. З початком пандемії різко виріс попит на лікарські засоби, що використовуються в комплексній терапії пацієнтів з COVID-19. Таким чином протягом 2020 року ряд препаратів виробництва «Фармак» було експортовано до Великобританії, Швеції, Франції, Німеччини, Польщі, Австралії, Нової Зеландії, Мексики і Сінгапуру, а також відправлено для цілей використання ВООЗ.
Незважаючи на пандемію та складні економічні умови в країні, минулого року «Фармак» не скоротив робочі місця, а навпаки збільшив кількість співробітників до 2761 осіб.
«Фармак» єдина Компанія фармгалузі, яка увійшла в рейтинг найбільших платників податків за підсумками минулого року*.
Сума сплачених податків у 2020 році склала 712,1 млн. грн.
ДОВІДКА
«Фармак» – лідер* фармацевтичного ринку з часткою майже 6%. Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно «Фармак» виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Зараз у розробці – близько сто лікарських засобів.*за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за даними Proxima Research.