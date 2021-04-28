“Ми повинні піднімати образ ветерана, а не закидувати його пільгами”:урядовці та політики обговорили Стратегію держпідтримки ветеранського бізнесу

27 квітня за ініціативи ГО “Повернись живим” відбувся Форум підтримки ветеранського підприємництва, де було презентовано Стратегію державної підтримки бізнесу ветеранів. До обговорення Стратегії та того, як розвиток ветеранського підприємництва вплине на економіку країни, долучилися представники бізнесу, політичних фракцій, урядовці, експерти та ветерани.
Наразі в Україні питання реабілітації ветеранів та їхньої реінтеграції у цивільне життя
приділяється недостатньо уваги, а існуючі програми не можна назвати ефективними. Це можна пояснити тим, що бойові дії досі тривають, а країна продовжує боротися з наслідками соціально-політичних та економічних криз. В 2020 році до до глобальних викликів додалася ще й пандемія коронавірусної хвороби COVID-19.
Щоб привернути увагу уряду та суспільства до проблеми адаптації ветеранів війни, ГО “Повернись живим” провела дослідження, яке систематизувало досвід України й інших країн та визначило актуальні потреби українських ветеранів, а також запропонували методи, які допоможуть їх вирішити.
“Наша Стратегія базується на глибинних інтерв’ю з ветеранами. Це ті ветерани, які вже мають бізнес або мали бізнес, але вимушені були його закрити. У ході нашого дослідження ми виявили основні проблеми ветеранів-підприємців, такі як: недостатність фінансів, відсутність навчання підприємницькій діяльності та менторської підтримки, відсутність інформації про податкові пільги, які вони можуть отримати. — розповідає Тарас Чмут, директор Міжнародного благодійного фонду “Повернись живим”, — Ми визначили сім основних напрямків, в яких варто рухатися задля розвитку ветеранського підприємництва в Україні, які включають створення інструментів фінансування ветеранського бізнесу, освітніх можливостей для ветеранів, координацію з місцевими органами влади та покращення образу ветерана у суспільстві.”
“Очевидно, що питання інформаційної політики і створення позитивного образу українського воїна можна розглядати як ключове, — стверджує Ірина Геращенко, представниця фракції політичної партії “Європейська Солідарність”, — Робити ставки лише на пільги — нереалістична політика для нашої країни. Ми і так є країною пільг, вже немає кому податки сплачувати. Ми повинні давати вудочку, а не рибку, тобто розвивати освітні програми для ветеранів-підприємців та створювати преференції ветеранському бізнесу в державних закупівлях.”
Олександр Білецький, керівник соціального ветеранського підприємства УВВ, стверджує ж, що ветерани не потребують пільг чи преференцій та приводить у приклад американський досвід: “Загальний дохід ветеранського бізнесу в США — більше 1,1 трильйона доларів. Там немає ніякої підтримки бізнесу — просто створені умови для того, щоб люди займалися підприємництвом, я маю на увазі судову систему та дотримання Конституції. Ми не повинні принижувати ветеранів преференціями і пільгами — ми маємо створити належні умови для ведення бізнесу.”
“Ветеран — це успішний патріот своєї країни, один із найкращих представників українського суспільства. Наше завдання — реінтегрувати ветерана в суспільство, створювати інструменти, які допоможуть працевлаштовувати ветеранів, а не брати їхні трудові книжки на роботу. Піднімати образ ветерана як успішного патріота своєї країни, а не закидувати його пільгами,” — наголошує Володимир Левчук, заступник Міністра ветеранів України.
Разом із Стратегією на “Форумі підтримки ветеранського бізнесу” було представлено першу Асоціацію підприємців-ветеранів АТО — ком’юніті, завдяки якій ветерани мають можливість реалізуватися у великому бізнесі, отримати фінансування для свого бізнесу, освітні можливості та підтримку від менторів.
“Ветерани — це потужна бізнесова сила, яка довела свою спроможність працювати у складних умовах та нести відповідальність. Завдяки підприємництву ветерани АТО мають здатність інтегруватися у суспільство,” — Сергій Позняк, Асоціація підприємців-ветеранів АТО.
“Асоціація ветеранів-підприємців — чудовий інструмент контролю держави, який допоможе відслідковувати, як розвиваються проєкти, на які виділяються державні гроші. Асоціація може верифікувати якісь дії, давати зворотній зв’язок”, — Володимир Левчук.
На Форумі також була представлена Всеукраїнська менторська платформа підтримки підприємництва для ветеранів, де ментори, зокрема й з провідних бізнес-шкіл України, надаватимуть спеціалізовану бізнес-освіту, допомагаючи підприємцям розвинути власну справу та уникнути можливих проблем та ризиків.
За матеріалами Veteran Forum