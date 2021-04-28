Що переважає на терезах при працевлаштуванні жінок: досвід роботи або вік?

З точки зору законодавства жінки й чоловіки мають у сфері праці однакові права. Однак, жінки через складні і різноманітні соціальні функції, навантаження, які зумовлені материнством, об’єктивно є категорією, менш конкурентоспроможною на ринку праці. Попит на жіночу робочу силу значно нижчий в порівнянні з чоловіками.
У період з 01 січня по 26 квітня 2021 року на обліку у служби зайнятості Запорізької області перебувало 34,8 тис безробітних. Жінки склали 56,3% (19,6 тис осіб) із загальної чисельності зареєстрованих в службі зайнятості безробітних, при тому їх чисельність збільшується пропорційно віку. На сьогодні жінки у віці 45 років та вище не мають значного попиту на ринку праці, в той час як ще 10 років потому на таких працівників був попит. Серед зареєстрованих у службі зайнятості жінок майже 40 % це жінки у віці від 45 років.
В нашому місті сконцентровані промислові підприємства металургійної та машинобудівної промисловості, які використовують, в основному, працю чоловіків у зв’язку із специфікою професій на цих підприємствах. Автоматизація та комп’ютерізація виробництва знижує потребу підприємств в працівниках бухгалтерського обліку та економістів, де традиційно працювали жінки.
Серед безробітних жінок, які перебували за період з 01 січня по 26 квітня поточного року як безробітні на обліку в службі зайнятості, за сферою професійної діяльності найбільшу частку займають працівники сфери торгівлі та послуг – кожна четверта (25%) . Далі йдуть: фахівці – 14,1%; найпростіші професії – 14%; державні службовці, керівники, менеджери (управителі)- 12,9%; професіонали -11,7%; технічні службовці – 9,8%; робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 5%, та інші.
Запорізька обласна служба зайнятості проводить певну роботу, спрямовану на ґендерну рівність жінок у суспільстві, включення їх до професійної сфери та досягнення значного соціального статусу.
Вже котрий рік поспіль, з метою привернення уваги суспільства до проблем зайнятості жінок та допомоги жінкам реалізувати себе, підвищення ефективності надання соціальних послуг, спрямованих на підтримку трудової активності жінок в сучасному економічному середовищі, підвищення рівня працевлаштування цієї категорії громадян, Запорізькою обласною службою зайнятості протягом квітня 2021 року проводиться акція «Місячник зайнятості жінок».
«Фахівці служби зайнятості активно працюють з жінками, залучаючи їх до активних заходів, підвищують їх впевненість у власних силах, створюють для них більш сприятливі можливості для професійного розвитку, розбудови власної кар’єри. Адже професійний ріст багато в чому залежить від самих жінок. Якщо вони мають впевненість в своїх силах, то їм вдасться досягнути успіху, а ми завжди готові їм в цьому допомогти», – підсумовує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47