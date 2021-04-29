До Великодня діти захисників України отримають подарунки із Німеччини

До Великодня діти захисників України отримають подарунки із Німеччини

До Великодня діти захисників України отримають подарунки із Німеччини

Такий сюрприз організувала благодійниця із Берліна, українка за походженням, засновниця німецько-української Громадської організації  ГО  «Україна форум» Любов Покотило.

Солодощі та іграшки, а також костюмчики для наймолодших дітей приготувала в подарунок доброчинниця, яка організувала діяльність громадської організації, до складу якої увійшли українці із Німеччини, Італії та, звісно ж, – України.

У співпраці із Благодійним фондом «Здійснити мрію» подарунки будуть передані для 30-ти дітей захисників України. Допомагатиме із організацією передачі подарунків відома волонтерка, засновниця однойменного БФ Уляна Кузик.

–  Така акція, – каже Любов Покотило, – це лише маленька частинка прояву тієї великої шани і поваги до батьків цих дітей, які на сході боронять незалежність Української держави.

Серед тих, хто вже днями отримає сюрприз із Німеччини, будуть і діти легендарного командира 8-го окремого батальйону “Аррата” УДА Андрія Червня.

OOC, Суспільство