До Великодня діти захисників України отримають подарунки із Німеччини
Такий сюрприз організувала благодійниця із Берліна, українка за походженням, засновниця німецько-української Громадської організації ГО «Україна форум» Любов Покотило.
Солодощі та іграшки, а також костюмчики для наймолодших дітей приготувала в подарунок доброчинниця, яка організувала діяльність громадської організації, до складу якої увійшли українці із Німеччини, Італії та, звісно ж, – України.
У співпраці із Благодійним фондом «Здійснити мрію» подарунки будуть передані для 30-ти дітей захисників України. Допомагатиме із організацією передачі подарунків відома волонтерка, засновниця однойменного БФ Уляна Кузик.
– Така акція, – каже Любов Покотило, – це лише маленька частинка прояву тієї великої шани і поваги до батьків цих дітей, які на сході боронять незалежність Української держави.
Серед тих, хто вже днями отримає сюрприз із Німеччини, будуть і діти легендарного командира 8-го окремого батальйону “Аррата” УДА Андрія Червня.