Як протидіяти домашньому насильству

Про домашнє насильство якщо і розмовляють у суспільстві, то більше зверхньо. Хоча проблема ця дуже серйозна. Вона калічить долі, та навіть забирає людські життя. Роками її замовчували і ставилися до неї, як до чогось не дуже серйозного. Лише зараз суспільство завдяки зусиллям небайдужих громадян стає на перешкоді жорстокості та насильству.
Гарний досвід протидії домашньому насильству має ГО «Жінка майбутнього». За ініціативи об’єднання вже створено та успішно працює притулок насамперед для жінок у місті Бердянську. На черзі наступний крок –створення такого ж притулку у Бердянському районі, до якого будуть мати змогу звертатися мешканці кількох ОТГ : Чернігівської, Андріївської, Осипенковської, Берестівської, Коларівської, а також міст Приморськ та Токмак.
Нещодавно в межах створення новітнього притулку для осіб, що стали жертвами домашнього насильства відбулась робоча зустріч у Запоріжжі, на якій презентувала проект голова ГО «Жінка майбутнього» Копиця Наталія. Обговорювали різні аспекти питання заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, Ольга Дроздова- начальниця відділку оздоровлення дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми департаменту соціального захисту Запорізької Державної обласної адміністрації. Зауваженнями та пропозиціями у реалізації проекту поділився заступник начальника превентивної діяльності та начальник відділу дільничних офіцерів головного управління Національної поліції Євген Шепель.
У створенні притулку фінансова підтримка надається урядом Канади та низкою гуманітарних міжнародних організацій. Тобто основа вже є, навіть потрібне приміщення знайдене. На черзі робочі обговорення з керівниками ОТГ задля спільного подальшого фінансування притулку.
Нагадаємо, що ідея та форма притулку для осіб, які потерпають від домашнього насильства побудована на міжнародному досвіду. Такий притулок у світі має назву- «Шелтер» . Він має відповідати певним ознакам.
Важливою ознакою шелтера є можливість потрапити туди швидко. Наприклад при загрозі життю або здоров’ю жерти достатньо телефонного дзвінка. Адреса не повідомляється нікому, адже людина може видати її, навіть того не бажаючи. Це унеможливлює контакт з кривдником. Прихисток у шелтері цілком безкоштовний. Там можливо проживання та перебування певний термін, але не більше ніж півроку. Вважається, що за цей час можливо знайти постійне життя. До шелтеру неможливо потрапити особам з алкогольною, або наркотичною залежністю. У шелтері, перебуваюча особа зможе знайти не лише захист, але й психологічну, медичну та юридичну допомогу.
На жаль, реалії нашого життя ще довго будуть потребувати створення великої кількості шелтерів, притулків та кризових центрів. Тільки спільними зусиллями небайдужих, суспільство зможе подолати жорстокість та насильство.
Олександр Максимов
На фото члени робочої зустрічі з презентації та обговорення проекту створення притулку