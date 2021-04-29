Від приймання туристів запорізькі бюджети отримали майже 600 тисяч гривень

За перший квартал до місцевих бюджетів регіону надійшло 587 тисяч гривень туристичного збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, з цієї суми юридичні особи спрямували 254 тисячі гривень, фізичні особи – 333 тисячі гривень.
Серед лідерів сплати туристичного збору – готельєри м. Запоріжжя, вони направили до міського бюджету 496 тисяч гривень. Бердянські та приморські платники перерахували до скарбниць громад 50 тисяч, якимівські та приазовські – 24 тисячі гривень тощо.
Всього у Запорізькій області нараховується 192 юридичні особи та 400 фізичних осіб-платників туристичного збору.
Нагадаємо, ставки туристичного збору встановлюють органи місцевого самоврядування, зокрема, сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад. Розмір платежу за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та 5 відсотків – для в’їзного туризму.
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine.
Головне управління ДПС у Запорізькій області