Лише 25% споживачів гарячої води централізованого постачання оцінює якість послуги ГВП позитивно.

У Запоріжжі відбувся круглий стіл за участю соціологів та експертів у сфері ЖКГ на тему: «Перспективи модернізації системи централізованого ГВП міста». Під час заходу обговорили шляхи покращення якості послуги ГВП та проблеми встановлення загальнобудинкових лічильників гарячої води.
Директор Центру незалежних соціологічних досліджень Ігор Кудінов розповів, що у грудні 2020 року Центр незалежних соціологічних досліджень на замовлення концерну «Міські теплові мережі» провів соціологічне дослідження на тему «Напрямки модернізації системи централізованого постачання гарячої води в Запоріжжі».
Згідно дослідження, переважна більшість споживачів послуги зазначила, що її якість є задовільною – 32%. В той же час негативна оцінка в сукупності склала 43%, лише 25% респондентів оцінює якість послуги ГВП позитивно.
Коли питання зайшло стосовно загальнобудинкових лічильників, то з’ясувалося що майже половина респондентів (45%) не обізнана в тому, є у будинку, в якому вони мешкають, загальнобудинковий лічильник гарячої води чи ні. У кожному четвертому будинку (29%), на думку респондентів, відповідний лічильник встановлено. 27% респондентів впевнена у зворотному – загальнобудинкового лічильника немає. Однак, якщо звернутися до офіційної статистики КП «Міські теплові мережі», відповідні лічильники встановлено лише у 5% багатоповерхових будинків.
У респондентів поцікавилися про рівень обізнаності щодо законодавчої норми про встановлення загальнобудинкових лічильників, що виявився майже нульовим. На питання «Чи знаєте Ви, що у разі не встановлення загальнобудинкового лічильника, за законом надання послуги з ГВП вашому будинку буде припинено?» 98% респондентів відповіли «Не знаю».
Лише третина (34%) респондентів підтримує заходи із встановлення загальнобудинкових лічильників. 51% респондентів абсолютно не підтримує встановлення загальнобудинкових лічильників.
Нагадаємо, що згідно Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» з 1 травня 2020 року населення отримувало повідомлення про варіанти установки лічильника. На вибір було надано два варіанти: або за рахунок концерну «МТМ» або за рахунок мешканців. У разі відмови встановлення лічильника, будинок мав відмовитися і від поставки гарячої води.
На вибір одного з варіантів давалося 4 місяці. На сьогоднішній день в міськраді зареєстровано 6 будинкових звернень на відключення від ГВП, на черзі ще 14. В цьому випадку мешканці будинків, де відключили воду, мають знайти для себе альтернативне джерело підігріву води.
Отримані результати показують, що модернізація систем ГВП у місті Запоріжжя має відбуватися в першу чергу з метою забезпечення достатньої температури води. Аналізуючи відповіді респондентів на питання «Якщо централізоване ГВП буде відключено, на які потреби місцева влада має спрямовувати кошти в першу чергу?», було визначено, що найбільш доцільним є спрямування вивільнених коштів на альтернативні варіанти забезпечення ГВП – 25%.
З цього дослідження можна зробити висновок, що мешканці багатоповерхових будинків Запоріжжя демонструють дуже низький рівень обізнаності, як щодо законодавства в сфері ЖКГ, так і щодо стану власних будинків. Незважаючи на це, кожен мешканець багатоповерхового будинку розуміє доцільність та необхідність модернізації існуючої системи ГВП у місті Запоріжжя.
Свої ідеї щодо покращення якості послуги ГВП під час круглого столу висловив голова ОСББ, автор програми енергозбереження, винахідник системи регуляції витрат теплоносія Олександр Ляпунов: «Для того, щоб поліпшити якість послуги ГВП, потрібна комплексна модернізація мереж. Але для цього потрібно багато коштів, яких у мешканців багатоповерхівок немає. На сьогодні головна проблема багатоповерхових будинків полягає в тому, що в них відсутня рециркуляція. Через це в кранах людей тече ледь тепла вода. Аби вирішити цю проблему, в будинках потрібно встановити циркуляційний насос, який буде ганяти воду по замкнутому колу, щоб вона не остигала. Вартість встановлення такої системи варіюється від 30 до 60 тисяч гривень.
Для того, щоб запоріжці могли покращувати якість послуг, які вони отримують, необхідна популяризація заходів модернізація. В цьому впевнений експерт з питань моніторингу та соціального партнерства, президент YMSA Запорізької області Юрій Білий: «Перші кроки щодо вирішення якості послуги ГВП – це інформування громадян. Знаючи норми, за якими їм мають поставляти гарячу воду, вони зможуть вимагати передбачених законом послуг».
Ще одна проблема, з якою в найближчому майбутньому можуть зіткнутися запоріжці, – це повне припинення постачання гарячої води. Про це розповів український державний і політичний діяч, Народний депутат Верховної Ради України III, V та VI скликання, Кандидат соціологічних наук, Голова Спілки власників житла України Олексій Кучеренко: «З 1 травня НАК «Нафтогаз» буде постачати тепло для підігріву води за умови повної передоплати. Зважаючи на те, що в українських містах немає достатньо коштів та ресурсів, гаряче водопостачання можуть взагалі відключити. Через це люди масово почнуть переходити на підігрів води за допомогою бойлерів. А це може загрожувати тим, що електричні мережі не витримають такого навантаження, тому зараз потрібно значну увагу приділити модернізації існуючої системи електромереж.