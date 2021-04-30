На імпорті автівок підприємство ухилилось від сплати 21 мільйона гривень податків

Фахівці податкової служби Запорізької області разом із співробітниками фіскальної служби викрили схему заниження податків при здійсненні імпорту транспортних засобів на територію України.
З метою мінімізації податків підприємство фіктивно розповсюджувало ПДВ за рахунок реалізації транспортних засобів платникам ПДВ, які є фігурантами кримінальних проваджень. Податкові накладні з продажу автомобілів оформлювались без визначення VIN кодів, що унеможливлювало ідентифікацію транспортного засобу. Проте фактично автомобілі продавалися фізичним особам – неплатникам ПДВ.
У результаті проведеної схеми підприємством-імпортером транспортних засобів здійснено незаконне оформлення операцій з реалізації автомобілів та формування податкового кредиту з податку на додану вартість, яке призвело до втрат бюджету 20,8 мільйона гривень.
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області матеріали долучені до кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.
Головне управління ДПС у Запорізькій області