Податкова заборгованість у Запорізькій області зменшилась на 68 мільйонів

За перший квартал податкові борги запорізьких підприємств і підприємців скорочено на 68 мільйонів 400 тисяч гривень. Так, до державного бюджету надійшло 34 мільйони 300 тисяч гривень, до місцевих скарбниць – 34 мільйони 100 тисяч гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Для зменшення недоїмки фахівці податкової служби регіону застосовували комплекс заходів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Так, стягнуто платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучено готівки на суму 4,6 мільйона гривень. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету надійшло 5,8 мільйона. За рахунок реалізації дебіторської заборгованості скарбниці отримали 1,6 мільйона, від продажу заставного майна – 470 тисяч гривень тощо.
До суду подано 118 позовів про стягнення боргу в сумі 26,7 мільйона гривень. На даний час винесено 60 судових рішень, до бюджету вже надійшло 7,3 мільйона гривень.
Списано безнадійний податковий борг у сумі 248 мільйонів, у тому числі, 210 мільйонів гривень – у зв’язку з ліквідацією боржників.
Заборгованість з єдиного внеску зменшилась на 18 мільйонів і станом на 1 квітня складає 591 мільйон гривень. Списано боргів з ЄВ майже на 29 мільйонів гривень.
З початку року погашено недоїмку з єдиного внеску у сумі 17,5 мільйона, зокрема, 4 мільйони – через органи Державної виконавчої служби.
Нагадаємо, на сайті Державної податкової служби розміщується інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг:
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Головне управління ДПС у Запорізькій області