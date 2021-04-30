Жителів Запорізької області запрошують до участі у Всеукраїнському проєкті «Мішечок»

Шийте торбинки, змінюйте світ на краще та вигравайте призи. Всеукраїнський проєкт «Мішечок» запрошує жителів Запорізької області стати частиною руху з поширення доступних екологічних рішень. Мета – сформувати звичку користуватись багаторазовими торбинками в побуті. У межах проєкту відбудетья конкурс серед молоді. Генеральним партнером ініціативи виступила компанія PepsiCo.
До 7 травня 2021 року Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World» закликає шити екомішечки для користування в повсякденному житті. Торбинки можуть ставати щоденною корисною звичкою в кожній родині – альтернативним пакуванням при покупці товарів. До участі в проєкті запрошуються активні школярі Запорізької області та їх родини.
У межах проєкту відбудеться конкурс серед учнівської молоді, шкіл та позашкільних навчальних закладах з індивідуальними та колективними номінаціями. Головний подарунок отримає школа, учні якої пошиють найбільшу кількість мішечків, – принтер для сублімаційного друку.
Умови участі: пошити мішечки, зробити фото або відео створеного мішечка, опублікувати в соціальних мережах з хештегами #ПакетНеПотрібен #мішечокSRW #schoolrecyclingworld #мішечок та відмітити сторінки www.instagram.com/schoolrecyclingworld , www.facebook.com/Schoolrecyclingworld. Такі роботи будуть автоматично брати участь в індивідуальних розіграшах подарунків.
«Будьте активними, креативними та екологічно відповідальними. Шийте мішечки, користуйтеся ними в побуті, діліться в соціальних мережах. Можливо, саме ваш мішечок стане трендом весни 2021, який підхоплять українці», – коментує Президент Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World» Юлія Мархель. Мета конкурсу – поширення ідеї відмови від пластику. Кілька годин чи навіть хвилин використання пакетів завершуються сотнею років на звалищі. За даними Zero Waste Europe, середній час використання одного пакета — 25 хвилин, а розкладається він від 100 до 500 років залежно від типу. Середньостатистичний українець використовує близько 500 пакетів за рік. Якщо
порахувати за кількістю населення, то за рік викидається близько 20 млрд пакетів. Всі вони спочивають на звалищах, самотньо блукають вулицями України, потрапляють до організму тварин або в питну воду.
Зовсім скоро мішечки стануть повноцінною заміною пластикових пакетів. Нещодавно Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №2051-1 про їхнє обмеження, розповсюдження каратиметься штрафами. Винятком стануть лише пакети, що використовуються для м’яса, риби, сипучих продуктів. Саме тому Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World» радить розпочати перехід на екоторбинки вже сьогодні.
Приймання колективних конкурсних заявок від шкіл та позашкільних навчальних закладів, активності в соціальних мережах триватимуть включно до 7 травня 2021 року.
Положення проєкту та конкурсу за посиланням: http://surl.li/phtf.
Умови участідуже прості: пошити мішечки, зробити фото або відео створеного мішечка, опублікувати в соціальних мережах з хештегами #мішечокSRW #schoolrecyclingworld #мішечок й відмітити сторінки www.instagram.com/schoolrecyclingworld та www.facebook.com/Schoolrecyclingworld. Такі роботи будуть автоматично брати участь в індивідуальних розіграшах подарунків.
Для колективних учасників додатково необхідно ознайомитися з положенням та заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/CRGAHxVQpSfqfQU47.
Організатор проєкту – громадська організація «Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World». Конкурс відбувається за сприяння Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти, Національного еколого-натуралістичного центру та за підтримки генерального партнера – компанії PepsiCo Україна.
Переможців оголосять 12 травня 2021 року в новинах на сайті schoolrecyclingworld.org.
Нагадаємо, що у 2020 році учасники проєкту разом пошили 18 441 мішечків, якими й дотепер користуються в повсякденному житті.
Рекомендуємо підписатись на сторінки організаторів та слідкувати за перебігом конкурсу. Долучайтеся до проєкту, поділіться результатами зі своїми друзями в соціальних мережах.
Дійте публічно – живіть екологічно!
Пресцентр Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World»