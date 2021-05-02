Ринок праці Запорізької області

Станом на 30 квітня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 17,50 тис. осіб, з них 14,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 30 квітня 2021 року – 1841 одиниця (у м. Запоріжжі – 1043 одиниц1). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітні особи).
З початку квітня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 148 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 146 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.