За виграними податковими спорами до бюджетів надійшло 16 мільйонів

У першому кварталі судові органи розглянули 452 справи, де однією зі сторін виступала податкова служба Запорізької області.
На користь органів ДПС було винесено 247 рішень на суму 302 мільйони гривень, що склало 54,6 відсотка від кількості справ та 81 відсоток – від суми. На даний час до бюджетів вже надійшло 16 мільйонів 270 тисяч гривень. Відповідно, суб’єкти господарювання виграли 205 справ із сумою 71,6 мільйона гривень.
За позовами до органів ДПС про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень юристи служби відстояли 77 спорів на суму понад 130 мільйонів гривень або 60 відсотків від кількості справ цієї категорії та 82 відсотки – від суми.
У випадках, коли податкова служба позивалася до платників, суди підтримали позицію ДПС у 126 спорах на суму 150,6 мільйона гривень (понад 99 відсотків від кількості справ та суми).
Усього станом на 1 квітня на розгляді в судах перебувало 2,3 тисячі справ на загальну суму 4 мільярди 207 мільйонів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області