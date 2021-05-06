Для пенсійних і соціальних виплат запоріжці направили майже 3,4 мільярда гривень

Упродовж чотирьох місяців з доходів запорізьких платників до пенсійного і соціальних фондів надійшло 3 мільярди 386 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за оперативними даними). Відповідно до показника січня-квітня минулого року надходження зросли майже на 606 мільйонів або на 22 відсотки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, роботодавці регіону спрямували у січні 783 мільйони гривень єдиного внеску, у лютому – 822 мільйони, у березні – 860 мільйонів, у квітні – 921 мільйон.
Всього станом на початок квітня у Запорізькій області нараховувалось 169759 платників єдиного внеску, у тому числі, 53433 суб’єкти господарювання-юридичні особи та 116326 фізичних осіб.
Нагадаємо, 20 травня – останній день сплати єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників за квітень, а для гірничих підприємств цей термін завершується 28 травня.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області