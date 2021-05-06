Запоріжці отримали майже 20 тисяч електронних ключів

Із січня по квітень цього року до податкової служби регіону за отриманням електронних ключів звернулися 8492 клієнти. Фахівці підрозділів реєстрації користувачів видали їм майже 20 тисяч кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці отримують електронні ключі від податкової безкоштовно та швидко – процедура займає у середньому 5-10 хвилин. Власники електронних ключів отримують доступ до десятків онлайн-сервісів, які дозволяють дистанційно взаємодіяти не лише з податковою службою, а й з іншими державними органами.
Які саме документи необхідні для отримання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та переглянути зразки заповнення заяв можна на сайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua.
Також платники можуть самостійно формувати нові сертифікати ключів. Докладніше про цю послугу – на інформаційному ресурсі: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.