Фінансові установи з нарахованих процентів запорізьких вкладників сплатили понад 15 мільйонів гривень податку

З початку року банки та інші фінансові установи регіону спрямували до державного бюджету 15 мільйонів 399 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб з нарахованих процентів вкладників.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у квітні суб’єкти господарювання поповнили державну скарбницю майже на 4 мільйони.
Найбільші суми за чотири місяці забезпечили платники обласного центру – 15,2 мільйона гривень та м. Мелітополь і Мелітопольського району – 147 тисяч гривень.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від вкладів у банках, кредитних спілках складає 18 відсотків. Відповідно до статті 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не подаються до контролюючого органу і залишаються конфіденційними.
31 травня – граничний термін сплати ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний банківський рахунок та процентів на вклади членів кредитної спілки.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області