Результатом проведення в Запорізькій області «Місячника зайнятості жінок» стало працевлаштування 1100 представниць прекрасної статі

В усі часи жінки займають особливе місце в суспільстві, вони славляться своєю вродою, привабливістю, чарівністю. Нове століття відкрило можливість тендітним особам достойно задіяти себе в усіх сферах життєдіяльності. Природжена кмітливість і завзятість, жіноча мудрість, вміння орієнтуватись в інформаційному просторі допомагають жінкам досягти гарних результатів. Сучасні жінки впевнені в своїй здатності рости професійно, оскільки сьогодення диктує більш-менш рівні умови на ринку праці і кар’єрного розвитку.
Але життя вносить свої корективи в наші плани на майбутнє. Вже другий рік поспіль ми живемо в «карантинних умовах», що значно ускладнює і без того не легкий шлях до професійного розвитку. Однак, з метою сприяння соціальній, професійній реалізації жінки та підтримки її трудової активності в сучасному економічному середовищі, з обов’язковим дотриманням «карантинних норм», Запорізькою обласною службою зайнятості у квітні 2021 проведено загальнообласну акцію «Місячник зайнятості жінок». Метою проведення акції було формування у жінок впевненості у власних силах, знаходження оптимальної моделі поведінки при вирішенні життєвих проблем і як результату – прискорення адаптації на сучасному ринку праці. Протягом акції фахівцями центрів зайнятості та філій Запорізького обласного центру зайнятості організовано та проведено ряд інформаційних вебінарів, надано індивідуальні профконсультаційні та профінформаційні послуги, організовано тимчасові роботи і, звісно, кар’єрні радники допомагали в пошуках підходящої роботи.
Безробітні жінки отримали поради щодо ефективних методів та головних правил пошуку роботи, визначали помилки, які найчастіше зустрічаються під час співбесіди з роботодавцем та перешкоджають працевлаштуванню, обговорювали шляхи їх попередження та уникнення.
«Результат акції не змусив себе довго чекати. Протягом місячника звернулись до центрів зайнятості та філій Запорізького обласного центру зайнятості більше 1,7 тис. жінок. Успішно працевлаштовані більше 1,1 тис. жінок. Проходили навчання 80 жінок, працювали на громадських роботах чи роботах тимчасового характеру 134 жінки», – підсумовує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47