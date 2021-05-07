В кіноклубі Docudays UA «Долоні» відбувся онлайн-кінопоказ про життя бездомних.

Короткометражну стрічку «Готель 22» зняту документалісткою Елізабет Лонг ( 2014, США) подивились онлайн глядачі кіноклубу Docudays UA «Долоні»,що працює при Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва.
Події стрічки відбуваються протягом однієї ночі в звичайному автобусі № 22 у Пало Альто (Кремнієва долина) , який багато років в ночі перетворюється на неофіційний притулок для безхатченків.
Після перегляду, учасники зустрічі поділились своїми першими сумними враженнямі. Вони побачили прояви дискримінації і ксенофобії, щодо бездомних та афроамеріканців у фільму, порушення їх прав. Розмова плавно перетекла на події, які зараз відбуваються у Запоріжжі.
На зустріч запросили громадську активістку Олену Макайя. Пані Олена розповіла про історію, яка сталася з її сім’єю і зараз жваво обговорюється. Річ у тому, що пані Олена має чудову багатодітну інтернаціональну родину. Чоловік Олени – Мишель Макайя (уроженець Конго) більш двадцяти років мешкає в Запоріжжі. Нещодавно, коли подружжя повреталося до дому з великими пакунками з супермаркету, вони вирішили скористатися службою таксі (BOLT). Водій, коли побачив чоловіка, образив Мишеля, назвав його мавпою і відмовився вести. Про цей випадок расизму засмучена Олена написала на своїй сторінкт у Фейсбук. ЇЇ друзі і громадськість міста підтримали сім’ю Макайя, почався резонанс в соцмережах, долучились ЗМІ. В результаті , водія звільнили і відключили від мережі BOLT. Адміністація таксі вибачилась перед сім’єю Макайя онлайн. Зараз в соцмережах розпочалася акція «НЕ буть BOLTом, не толеруй расизм!».
Експертка заходу – Оксана Бекетова, голова Запорізької обласної організації «ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ», розповіла присутнім про велику волонтерську роботу, щодо покращення соціальних умов бездомних в Запоріжжі. – «На жаль, місцева влада байдужа до проблем безхатченків. Вони жодного разу не приходили на наші заходи, які регулярно проводять волонтери. Не цікавились банком одягу. Не бачили як відбувається гаряче харчування бездомних і яка велика черга людей стоіть за їжою! А знаєте, скільки треба прикласти зусиль, щоб люди залишалися людьми?! Вулиця – швидко «поглинає». Нам хоча б молодь уберегти.
Тридцять койко-міст для безхатечнків в місті – це просто смішно! Запоріжжю дуже потрібен соціальний готель! І у нас є таке місце – Модульне містечко для вимушених переселенців з зони ООС. Там їх зараз залишилось 60 -70 сімей. Вони вже стали справжніми мешканцями нашого міста. Давно треба покращити їх побутові умови і переселити в гуртожитки, де є вільні місця. А компактне Модульне містечко – зробити соціальним готелем для проживання і соціалізації бездомних людей. Тільки було б бажання це вирішити!».
Громадська активістка і волонтерка Ада Мірська запропонувала запрошувати на наступні зустрічі представників міської влади: – «Нам треба шукати рішення проблем і вимагати від влади створення програми щодо безпечного простіру для життя вразливих верств населення» .
До обговорення долучилась Ірина Анатоліївна Федорець, заступниця начальника філії Державної установи «Центр пробації в Запорізькій області»: – «Бездомні – не завжди були безхатченками. Треба про це пам’ятати! Це, насамперед – люди, вони мають право гідно жити! Якщо, наша влада, відчула би ці тяготи на собі, вони би змінили свое ставлення до бездомних. Треба змінюватись кожному з нас, а не засуджувати не захищенні верстви населення. Також важливо виховувати толерантність в громаді». Ірина Анатоліївна розповіла про свою роботу з умовнозасудженими. Саме вони частіше страждають від дискримінації в суспільстві, і не мають надійних умов для мешкання, роботи, коштів для гідного їснування.
Багато важливих тем обговорювали громадські активісти під час онлайн-зустрічі. Експертка Оксана Леонідівна Бекетова резюміровала, «Нам важливо збиратися всім разом! Обговорювати наболіле. Виносити пропозиції. Допомогати один одному. Проводити спільні акції. Іноді спілкуватися для того, щоб тебе просто вислухали інші. А ще треба об’еднуватися, запрошувати до діалогу владу і організовувати громадські слухання».
Напрікінці заходу, модераторка кіноклубу Docudays UA «Долоні» Лариса Головко подякувала всім присутнім за жваву дискусію і нагадала, що зараз триває збір підписів за відкриття соціального готелю в Запоріжжі для бездомних. І анонсувала наступні онлайн-покази, які відбудуться вже скоро, на початку травні.
Проект «Гавань надії»: соціальному готелю для бездомних у Запоріжжі -бути!» реалізуеться ГО «Комунікаційний центр «Долоні» з березня по липень 2021 р. завдяки підтримці мережі кіноклубів з прав людини Docudays UA в рамках адвакаційної кампанії «Кампанія з підвищення рівня впливу громади на процеси прийняття рішень на місцях та розвитку демократичних стандартів врядування – на підтримку реформи децентралізації.»
Лариса Головко, провідна бібліотекарка Запорізька обласна бібліотека для юнацтва