В кіноклубі Docudays UA «Долоні» відбувся онлайн-кінопоказ про життя бездомних.

В кіноклубі Docudays UA «Долоні» відбувся онлайн-кінопоказ про життя бездомних.

Короткометражну стрічку  «Готель 22»  зняту документалісткою Елізабет Лонг ( 2014, США) подивились онлайн глядачі кіноклубу Docudays  UA  «Долоні»,що працює  при  Запорізькій обласній  бібліотеці для юнацтва.

Події стрічки відбуваються протягом однієї ночі  в звичайному  автобусі  № 22 у Пало Альто (Кремнієва долина) , який багато років в ночі перетворюється на неофіційний притулок для безхатченків.

Після перегляду, учасники зустрічі поділились своїми першими сумними  враженнямі. Вони побачили прояви дискримінації і ксенофобії,  щодо бездомних та афроамеріканців у фільму, порушення їх прав.  Розмова плавно перетекла на події, які зараз відбуваються у Запоріжжі.

На зустріч запросили громадську активістку Олену Макайя. Пані Олена розповіла про історію, яка сталася з її сім’єю  і зараз жваво обговорюється.  Річ у тому, що пані Олена має чудову багатодітну інтернаціональну  родину.  Чоловік  Олени  – Мишель  Макайя (уроженець Конго) більш двадцяти років мешкає в Запоріжжі. Нещодавно, коли подружжя повреталося до дому з великими пакунками з супермаркету, вони вирішили скористатися службою таксі (BOLT). Водій, коли побачив чоловіка, образив Мишеля, назвав його мавпою і відмовився  вести. Про цей випадок расизму засмучена Олена написала на своїй сторінкт  у Фейсбук. ЇЇ друзі і  громадськість міста  підтримали сім’ю Макайя, почався резонанс в соцмережах, долучились ЗМІ. В результаті , водія звільнили і  відключили від мережі  BOLT. Адміністація таксі вибачилась перед сім’єю Макайя онлайн.  Зараз в соцмережах розпочалася акція «НЕ буть BOLTом,  не толеруй расизм!».

 Експертка  заходу – Оксана Бекетова, голова   Запорізької обласної організації «ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА  УКРАЇНИ», розповіла  присутнім про велику  волонтерську роботу, щодо покращення соціальних умов бездомних  в Запоріжжі. – «На жаль, місцева влада байдужа до проблем безхатченків. Вони жодного разу не приходили на наші заходи, які регулярно проводять волонтери. Не цікавились банком одягу.  Не бачили як відбувається гаряче харчування бездомних  і яка велика черга людей стоіть за їжою!  А знаєте, скільки треба прикласти зусиль, щоб люди залишалися людьми?! Вулиця – швидко «поглинає». Нам хоча б молодь уберегти.

 Тридцять койко-міст для безхатечнків в місті – це просто смішно! Запоріжжю дуже потрібен соціальний готель!   І у нас є таке місце –  Модульне містечко для вимушених переселенців з зони ООС.  Там їх зараз залишилось 60 -70 сімей. Вони  вже стали справжніми мешканцями нашого міста.  Давно треба покращити їх побутові умови і  переселити в гуртожитки,  де  є вільні місця. А  компактне Модульне містечко – зробити соціальним  готелем для проживання і соціалізації бездомних людей. Тільки було б бажання це вирішити!». 

Громадська активістка і волонтерка  Ада Мірська запропонувала запрошувати на наступні зустрічі представників  міської влади: –  «Нам треба шукати рішення проблем і вимагати від влади створення  програми щодо безпечного простіру  для життя вразливих верств населення» .

До обговорення долучилась  Ірина Анатоліївна Федорець, заступниця начальника філії Державної установи «Центр пробації в Запорізькій області»: –  «Бездомні – не завжди були безхатченками. Треба про це пам’ятати! Це, насамперед  – люди, вони мають право гідно жити! Якщо, наша влада, відчула  би ці  тяготи  на собі, вони би змінили свое ставлення до бездомних. Треба змінюватись кожному з нас, а не засуджувати не захищенні верстви населення.  Також важливо виховувати толерантність в громаді». Ірина Анатоліївна  розповіла про свою роботу з умовнозасудженими.  Саме вони частіше страждають від дискримінації в суспільстві, і не мають надійних умов  для мешкання, роботи, коштів для гідного їснування.

 Багато важливих тем обговорювали громадські активісти під час  онлайн-зустрічі. Експертка  Оксана Леонідівна  Бекетова резюміровала, «Нам важливо збиратися всім разом! Обговорювати наболіле. Виносити пропозиції. Допомогати один одному. Проводити спільні акції. Іноді спілкуватися  для того, щоб тебе  просто вислухали інші. А ще треба об’еднуватися, запрошувати  до діалогу владу і організовувати громадські слухання».

Напрікінці заходу, модераторка кіноклубу Docudays UA «Долоні»  Лариса Головко подякувала всім присутнім за жваву дискусію і нагадала, що зараз триває збір підписів за відкриття соціального готелю в Запоріжжі для бездомних.   І анонсувала наступні онлайн-покази, які відбудуться вже скоро, на початку травні.

Проект «Гавань надії»: соціальному готелю для бездомних у Запоріжжі -бути!» реалізуеться ГО «Комунікаційний центр «Долоні» з березня по липень 2021 р. завдяки підтримці мережі кіноклубів з прав людини Docudays UA в рамках адвакаційної кампанії «Кампанія з підвищення рівня впливу громади на процеси прийняття рішень на місцях та розвитку демократичних стандартів врядування – на підтримку реформи децентралізації.»

Лариса Головко, провідна бібліотекарка  Запорізька обласна бібліотека для юнацтва

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