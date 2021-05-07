З в е р н е н н я Коаліції проти добудови Північного Потоку-2

Люба Покотило, лідерка ГО Україна Форум, Німеччина, справжній друг нашої газети і патріотка України, разом із своїми однодумцями у Європі ініціювала рух протидії Північному потоку-2 і організувала спільне зверення представників різних громадських організацій до Канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо зупинки будівництва цього шкідливого для нашої держави підприємства.
- Ми просимо вас надрукувати наше зверення, бо вважаємо його дуже важливим. Певні, це стане відповідним поштовхом для інших ГО. Таким чином ми спільно протидіятимемо добудові Північного Потоку 2 (ПП-2).Ми надіслали наше звернення до Канцлерки Німеччини щодо ПП-2 і таким чином підключилися до коаліції української діаспори. Разом з іншими діаспорами, зокрема США, Франці,ї ми вирішили наш протест доповнити і наголосити про небезпечність цього проекту ПП-2 для екології, яка дедалі більше стає актуальною у нашому сучасному світі. Ми теж запропонували, щоб такі великі проекти, які мають в плив на екологію Землі загалом, повинні бути видані в концепті разом з утилізацією після експлуатації чи незавершення обєкту, як це до прикладу є з Південим Потоком в Чорному Морі зокрема і теж Росією, – написада у своєму зверенні до нашої редакції пані Люба Покотило. Наводимо зазначене зверення:
З в е р н е н н я
Коаліція проти добудови Північного Потоку 2
Шановна пані Канцлер Др. Меркель,Ми, українці, та громадяни Німеччини, Австрії, Латвії, Іспанії та Італії звертаємось до Вас зупинити всі будівельні роботи на Північному потоці 2 (ПП-2), до тих пір, поки Путін не виведе всі російські війська з окупованих територій України в Донецьку та Луганську, а також з українського Криму. Крім того, ми закликаємо Вас дотримуватися мораторію на ПП-2, доки незалежна комісія експертів не дослідить наслідки для німецької та європейської енергетичної безпеки та поки не з’ясується відповіді щодо фактичної потреби у цьому проекті.
Зараз ми переживаємо цілеспрямовані та зростаючі фейкові новини, кібератаки з боку Росії в європейських країнах та особливо в Україні. Існує дуже багато неперевірених заяв про необхідність переміщення газу з Російської Федерації до Німеччини для виправдання ПП-2. Норвезька дирекція нафти має потужність 30%.Цитата: Ресурси прослужили б довго, але попит зменшується. Усі сходяться на думці, що природний газ буде менш затребуваний із середини 2030-х років або навіть раніше, ніж сьогодні.Транспортний шлях з Норвегії становить лише 660 км.
ПП-2 не про створення взагалі додаткових потужностей, а про витіснення існуючого основного маршруту російського газу до Європи, який пролягає через Україну. Це не економічна необхідність, а тиск російської влади та вплив на Європу.
Сьогодні люди стикаються з різким забрудненням землі. З численними непотрібними будівельними проектами, такими як ПП-2 у Балтійському морі та Південний потік у Чорному морі, які також були недобудовані без попереднього аналізу/дозволу та схвалення, а зараз завдають шкоди Чорному морю та морському середовищу в цілому і є способом забруднення. Від цього страждає природа. Якщо ПП2 буде добудований, вся мережа в Україні згодом стане найбільшою іржавою та шкідливою для природи структурою і вплине на наш родючий ґрунт.
Що стосується поточного стану Матері-Землі, ми пропонуємо видачу дозвілу на будівництво таких проектів повинні бути затверджені лише при наявності чіткої концепцієї його знешкодження/захоронення при завершенні експлуатації чи непридатності в подальшому, без подальшого пошкодження природи. Ми хотіли б знати, як і коли РФ буде належним чином утилізувати Чорне море та інші відремонтовані металобрухтні споруди. Проблема утилізації ядерних відходів вже показала, що є нагальна потреба зараз інвестувати у дослідження / розробку таких видів відходів.
Уряд Кремля поводиться з такими глобальними будівельними проектами без будь-якої відповідальності перед іншими народами, законами та природою. Це потрібно припинити. Будівництво ПП-2 також розпочалось у жовтні 2012 року без попереднього узгодження, і зараз Європа знаходиться під тиском цей проект добудувати та придбати газ. Так не може дальше бути.
Вже після анексії українського Криму в 2014 році, було чітко визнано, що ПП-2 не відповідає енергетичній програмі ЄС і суперечить її правовим директивам. Це також ставить під загрозу цілям щодо програми клімату ЄС. Окрім того це також втрата для України біля 2 млрд. Доларів щорічно, і це в той час, коли Україна ціною життів українців зберігає мир для Європи з 2014 року.
Україна, США, Молдова, Польща, Словаччина, Великобританія, Швеція, Канада, а також Парламент Європейського Союзу винесли чітке рішення щодо закриття газопроводу – ПП-2. Німецький народ також побоюється негативного впливу на навколишнє середовище. Українці глибоко стурбовані тим, що такий легковажний підхід до ПП-2 дає можливість Росії впливати на демократію в Європі.
Пані Канцлер, рішення вийти з цієї стратегічно шкідливої угоди з Росією, лежить повністю у ваших руках. Ми апелюємо до Вашого рішення, які часто в новітній історії мало багато хороших наслідків.
Як казав вятенніший Митрополит Галицький Андрей Шептицький, “чи ж це не якесь дивне божевілля – не розрізняти поняття правди і неправди, добра і зла, світла й темряви, культу Бога і культу демона, закону Божого та закону бандитів?“
Дякуємо з повагою.Лист підписали Люба Покотило, та інші члени ГО Україна Форум, НімеччинаВасиль Вітенко від імені ГО ГРомада Українців в Тюрінгіі, НімеччинаТатяна Лазда від імені ГО Товариство підтримки України в ЛатвіїТімур Литовченко Автор книг, УкраїнаСергій Куций, Відень АвстріяМихайло Петруняк Кметюк від імені ГО Федерації асоціацій українців в ІспаніїУляна Флишко засновниця Фонду „Здійстнити мрію“Та інші