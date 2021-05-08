Закупівля нових «Пакунків малюка» під загрозою зриву

Національна сервісна служба минулого тижня відзвітувала про наявність у регіонах близько 5 тис. «пакунків малюка» у натуральній формі (при народжуваності 25 тис дітей на місяць). При цьому, НССУ не уточнює, що у більшості регіонів України, включаючи найбільші міста Київ, Харків, Дніпро, «пакунки малюка» у пологових не видають вже майже місяць. Для поповнення залишків «пакунків малюка» задля їх видачі без затримок згідно закону має бути проведено тендер через систему ПроЗорро.
28 квітня 2021 року в електронній системі ПроЗорро оголошено закупівлю більше 100 тис «бебі боксів» для доставки матусям у пологових відділеннях у 2021 році. Право на проведення тендеру отримали ДП «Українські спеціальні системи» (далі – ДП «УСС»), які до цього часу спеціалізувалися виключно на закупівлях комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення. Замовником закупівель у ДП «УСС» виступає Міністерство соціальної політики України.
Вказана закупівля у тому вигляді, в якому вона оголошена, несе великі ризики зриву поставок «Пакунків малюка» у 2021 році.
Зокрема, замовником та закупівельною організацією не було проведено відкритого обговорення тендерної документації та технічного завдання, не було проведено консультацій з експертами ПроЗорро та бізнесом, у зв’язку з чим технічні умови предмету закупівлі – вмісту «пакунків малюка» – дають можливості для постачання неякісних дитячих товарів. А вимоги тендерної документації не містять жодних запобіжників від недобросовісної конкуренції та так званого «тендерного тролінгу». Вбачаються великі ризики того, що до вказаної закупівлі будуть допущені фіктивні компанії, які матимуть на меті зрив закупівлі та поставок «пакунків малюка».
Офіційне представництво «Пакунку маляти» – https://www.facebook.com/pakunokmaliuka/