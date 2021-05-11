Кращі Smart-телевізори: рейтинг моделей, що підкорюють функціональністю

Декілька років тому ми й подумати не могли про те, що в телевізорі може бути настільки багато функцій. Тепер він може легко підключатися до інтернету, закачувати контент, відкривати інтернет-сайти та багато іншого. Користувачі можуть купити телевізор Смарт на свій смак – маленький, на всю стіну, з додатковими опціями. Але є моделі, які завоювали найбільше прихильності.
Thomson T4ЗFSL51З1
Можна сказати, що це один з найдешевших телевізорів в даній категорії. Він працює на непоганому 4-ядерному процесорі, а також підтримує операційну систему Android. Може транслювати контент з інших девайсів в режимі реального часу, до інтернету під’єднується за допомогою Wi-Fi. Серед цікавих налаштувань можна виділити контрастність динамічних сцен, покращені чорний та білий, безліч режимів для контролю якості зображення.
Плюси Smart-телевізора:
- недорогий та достатньо цікавий;
- транслювання картинки в форматі Full HD;
- підтримка DLNA та Wi-Fi.
Недоліком можна назвати глянцевий екран, який виблискує на сонці, тому картинка буде не такою яскравою.
SUPRA STV-LC60GT5000U
Якщо ви шукаєте якісний та недорогий телевізор, дана модель стане гарним варіантом. Вона відображає картинку в ідеальній реалістичності, а також гарантує високу яскравість екрану. Діагональ телевізора складає 58 дюймів, а роздільна здатність досягає 4К. В моделі є два тюнери, а також супутник, він доповнений можливістю виходу в інтернет. Може запам’ятовувати до 1100 каналів, а також транслює відео з об’ємним звуком.
Плюси телевізору:
- співвідношення ціни та якості;
- Ultra HD;
- гарна яскравість та великий кут огляду;
- підтримка Wi-Fi.
Xiaomi Mi TV 4S 55
Неймовірно тонкий телевізор оригінальної конструкції прикрасить ваш інтер’єр. Він виглядає стильно та гарно, а ще демонструє картинку в високій яскравості. Він має IPS-панель, а також фірмову підставку Direct-Lit. Операційна система телевізора доповнена ексклюзивною оболонкою PatchWall, вона вміє самостійно підбирати та пропонувати контент для глядачів. Пульт має вбудовану систему голосового управління.
Телевізор сподобається користувачам трансляцією відео з роздільною здатністю 4К, гарним звучанням та швидкісним підключенням до інтернету через Wi-Fi.
Sony KD-49XF7005
Можна сказати, що це перевірена модель телевізора, яка працює на платформі Linux. Техніка демонструє картинку з роздільною здатністю 4К, а технологія HDR-10 є передовою на ринку. Дисплей демонструє насичене зображення, з великою деталізацією, підсвіткою та чіткістю. Підтримується DLNA, що дозволяє транслювати контент в режимі реального часу з іншого девайсу.
Серед дуже приємних характеристик можна відмітити:
- велику якість картинки;
- підключення до інтернету через Wi-Fi;
- широкі кути огляду;
- підтримка великої кількості форматів;
- антиблікове покриття.
Samsung UE58NU7100U
Цей телевізор сподобається користувачам, адже демонструє неймовірно контрастну та чітку картинку. Він забезпечує прекрасну деталізацію, тому навіть динамічні сцени будуть якісними. Smart-телевізор працює на операційній системі Tizen, а фірмовий браузер допомагає користувачеві обирати гарний контент. Доступний Samsung Cloud, завдяки якому вам не потрібно використовувати флешки, всі дані будуть зберігатися в самому телевізорі.