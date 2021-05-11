Навчання у Словаччині: чому українці їдуть саме туди?

Шлях до гідної самореалізації молодої людини починається з обрання перспективного вишу. Український чи європейський? Дилема все частіше вирішується на користь останнього. Відомі університети Словаччини для українців пропонують вигідні умови вступу та навчання, комфортне проживання та численні пільги.
З надійною підтримкою
Батьківські хвилювання щодо отримання диплому за кордоном мають під собою чимало підстав. Інша мова та менталітет, досить велика відстань, безпека — типові теми для занепокоєння. Вони виникають і в тих батьків, які часто бувають за кордоном. Відома компанія West Study пропонує комплексний підхід та супроводжує клієнтів на всіх етапах – від підготовки документів до навчання у виші та отримання диплому.
Маючи надійного помічника у вступній компанії, тривоги розсіються. Сумніви перетворюються на впевненість. Хто краще знає про усі тонкощі вступу до словацьких вузів, аніж її вчорашні випускники? Саме вони заснували West Study, щоб допомогти амбітним молодим людям стати на шлях гідної самореалізації. Знаючи про нюанси вступу та навчання зсередини, співробітники протягують руку допомоги багатьом українцям.
Партнерство з компанією розпочинається з консультації про етапи вступної компанії, розробки плану спільних дій. Наступна сходинка — підписання угоди про співробітництво. Її базовими засадами є підтримка на всіх етапах вступу і гарантія отримання студентського квитку. Цінним «плюсом» співробітництва є можливість вивчення мови до рівня А2, що підтверджується відповідним сертифікатом.
Допомога з вибором спеціалізації
Профорієнтаційні послуги є своєрідним фундаментом, на якому будується весь майбутній процес навчання. Нерідко вчорашні випускники не здатні самостійно визначитися з фахом і спеціальністю. Декому важко зробити вибір на користь одного з двох…. Або навіть трьох-чотирьох варіантів.
В таких випадках документи подаються одразу до декількох вишів. Допомагає визначитись інформація про переваги навчального закладу і особливості міста, додаткові можливості для студентів. Навчання в технічному вузі Кошице, в університеті Матея Бела чи вивчення менеджменту в Прешові — рішення індивідуальне. У будь якому випадку угода дає надійну гарантію отримання студентського квитка з житлом у гуртожитку.
Словаччина – затишна, перспективна, безпечна
Успішна, приваблива, розвинена… Словаччина є однією з найбільш безпечних країн Європи, а це принципово важливо для всіх батьків. Керівництво та самі словаки ставляться до українців миролюбно і дружньо. Безкоштовна освіта, отримання виду на проживання на роки навчання з можливістю працевлаштування — цінні переваги навчання у Словаччині. Приємних «бонусів» додає міжнародний студентський квиток (зниження вартості проїзду у транспорті тощо).
Кожного року кількість студентів з України у місцевих вишах невпинно зростає. Вони роблять ставку на реальні шанси мати перспективну, з достойною оплатою роботу. Ця перевага нівелює проблему кордонів і відстані.