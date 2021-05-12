«Фармак» знову серед найдорожчих національних брендів

Видання «Главком» представило рейтинг найдорожчих національних брендів за підсумками 2020 року. Список складений на основі даних і розрахунків дослідницької компанії MPP Consulting. У його складі передові компанії з різних галузей економіки серед яких «Фармак» – лідер фармацевтичного ринку України*.
Компанія MPP Consulting аналізує вартість українських брендів з 2007 року. Методика дослідження почала розроблятися у 2005 році. Відповідно до неї вартість бренду вираховується за спеціальною формулою, яка включає композитний фінансовий показник, інвестиційний, географічний, технологічний, конкурентний коефіцієнт та унікальний ідентифікатор.
За словами керівника MPP Consulting Павла Мельника, бренд – це весь комплекс емоцій, думок, вражень про торгову марку у споживача. Разом з усіма асоціативними зв’язками, які виробляються у нього з часом.
« «Фармак» асоціюється у пацієнтів з ефективністю. Саме тому наші ліки купують в Україні та 35 країнах світу. Наше виробництво відповідає високим стандартам GMP. Щороку ми проходимо більше 15 інспекцій з різних країн, які підтверджують відповідність виробничих та управлінських процесів міжнародним вимогам. Бренд «Фармак» – у його якості та відповідальності перед споживачем», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор компанії «Фармак».
Нагадаємо, оцінку вартості брендів у цьому році уже проводило видання «Кореспондент». Деталі тут.
*за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research