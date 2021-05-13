«Фармак» підтвердив відповідність GMP Євразійського економічного союзу

Інспектування підприємства «Фармак» проходило на початку 2021 року. Представники Республіки Білорусь перевіряли виробничі, складські, лабораторні потужності та функціонування фармацевтичної системи якості. У результаті виробництва готових лікарських засобів компанії отримали сертифікат відповідності вимогам належної виробничої практики (GMP) Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).
Наявність Сертифікату ЄАЕС стає необхідною умовою проведення процедур реєстрації/перереєстрації та реалізації ЛЗ на ринках країн-учасниць ЄАЕС (Білорусь, Казахстан, Киргизія тощо) та дасть змогу скоротити кількість інспектувань, що проводилися локальними регуляторними органами країн-учасниць ЄАЕС.
«Найголовніше для нас – забезпечити споживачів якісними інноваційними ліками. Задля цього ми суворо дотримуємося всіх міжнародних стандартів та вимог до випуску лікарських засобів. Сертифікації від світових інспекцій, які щорічно проходить “Фармак”, – гарне тому підтвердження. Зараз ми готуємося до перевірки на відповідність FDA* для виходу на ринок США», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор компанії «Фармак».
Виробництва готових лікарських засобів «Фармак» також сертифіковані європейськими регуляторними органами, що дає змогу реалізовувати продукцію на ринках з особливо жорсткими вимогами до якості та безпечності лікарських засобів.
Також минулого року продукт компанії «Дексаметазон» успішно пройшов прекваліфікацію Всесвітньою організацією охорони здоров’я та включений до переліку ліків із підтвердженою якістю та ефективністю у 2 групах: ВІЛ/СНІД та COVID-19.
За підсумками 2020 року компанія «Фармак» наростила експорт на 40%, відвантаживши продукцію до більш ніж 30 країн регіонів ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії та ін. Сьогодні частка експорту в загальній структурі продажів компанії становить 29, 6%.
*Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.
Довідка про компанію
«Фармак» – лідер фармацевтичного ринку України*. У продуктовому портфелі компанії понад 220 складнокомпонентних сучасних лікарських засобів. Серед основних напрямів – ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші препарати.
Компанія щорічно реінвестує в розвиток до 95% прибутку. Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 310 млн доларів США. Щорічні інвестиції в наукові дослідження й розробки становлять приблизно 15 млн доларів США. Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів GMP.
У 2020 році «Фармак» збільшив експортні постачання на 40%. Сьогодні продукція компанії представлена в більш ніж 30 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії та ін.
«Фармак» входить до ТОП-25 найінноваційніших компаній, визнаний найбільшим платником податків серед фармвиробників України та кращим роботодавцем**.
*За обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research.
**За даними рейтингів видання «Власть денег» (2020 р.), «РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах» (2021 р.), «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» (2020 р.).