Ганьба! Журналістська спільнота України визнала Олену Жук і Єгора Мороза ворогами преси

Ганьба! Журналістська спільнота України визнала Олену Жук і Єгора Мороза ворогами преси

Голова Запорізької облради Олена Жук і начальник юридичної служби ЗОР Єгор Мороздо «Ворогів преси» віднесені за ліквідацію «Запорізької правди»  – єдиної в Запорізькій області  українськомовної  газети регіонального рівня.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Секретаріату НСЖУ 29 квітня.  До складу виконавчого органу НСЖУ, яким є Секретаріат, входить 18 відомих національних та регіональних журналістів, керівників ЗМІ, медіаекспертів. Антирейтинг затверджено напередодні 3 травня, Всесвітнього дня свободи слова.

 Нагадаємо, на сесії облради 18 березня 2021 року Олена Жук  попри той факт, що тривають суди щодо  роздержавлення газети «Запорізька правда», з подачі  Єгора Мороза ініціювала ухвалення рішення про ліквідацію видання і добилася його ухвалення. Єгора Мороза включили до  ганебного списку за системне перешкоджання процесу реформування найстарішої в області україномовної газети «Запорізька правда», порушення Законів України про ЗМІ та про реформування комунальних ЗМІ, що призвело до прийняття сесією рішення про ліквідацію газети.

У НСЖУ переконані, що публічний осуд для посадовців, які атакують права журналістів та зазіхають на свободу слова, є дієвим інструментом самозахисту журналістів.

–        «Вороги преси» – це ті, хто прагне зменшити роль і вплив окремих журналістів та ЗМІ в цілому на суспільні процеси, використовуючи при цьому будь-які способи: тиск, цензуру, погрози, залякування, блокування, обмеження доступу на події, репресивне законодавство,- наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Політики чи представники бізнесу можуть пишатися своєю владою і хвалитися статками, а при цьому увійти в історію як вороги свободи слова та журналістів.

Зазначимо, Національна спілка журналістів України – найбільша журналістська організація країни, до складу якої входить майже 19 тисяч членів. НСЖУ є членом Європейської та Міжнародної федерації журналістів.

–        Наша мета – атакувати тих, хто зазіхає на права журналістів і хоче згорнути простір свободи, – наполягає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Звичайно, репутаційна пляма – «ворог преси» – це не бонус чи достойна регалія. Але цей ярлик – чіткий сигнал всім у суспільстві: журналістів чіпати не можна.

За матеріалами офіційного інтернет-представництва НСЖУ

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