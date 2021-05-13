Ганьба! Журналістська спільнота України визнала Олену Жук і Єгора Мороза ворогами преси

Голова Запорізької облради Олена Жук і начальник юридичної служби ЗОР Єгор Мороздо «Ворогів преси» віднесені за ліквідацію «Запорізької правди» – єдиної в Запорізькій області українськомовної газети регіонального рівня.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Секретаріату НСЖУ 29 квітня. До складу виконавчого органу НСЖУ, яким є Секретаріат, входить 18 відомих національних та регіональних журналістів, керівників ЗМІ, медіаекспертів. Антирейтинг затверджено напередодні 3 травня, Всесвітнього дня свободи слова.
Нагадаємо, на сесії облради 18 березня 2021 року Олена Жук попри той факт, що тривають суди щодо роздержавлення газети «Запорізька правда», з подачі Єгора Мороза ініціювала ухвалення рішення про ліквідацію видання і добилася його ухвалення. Єгора Мороза включили до ганебного списку за системне перешкоджання процесу реформування найстарішої в області україномовної газети «Запорізька правда», порушення Законів України про ЗМІ та про реформування комунальних ЗМІ, що призвело до прийняття сесією рішення про ліквідацію газети.
У НСЖУ переконані, що публічний осуд для посадовців, які атакують права журналістів та зазіхають на свободу слова, є дієвим інструментом самозахисту журналістів.
– «Вороги преси» – це ті, хто прагне зменшити роль і вплив окремих журналістів та ЗМІ в цілому на суспільні процеси, використовуючи при цьому будь-які способи: тиск, цензуру, погрози, залякування, блокування, обмеження доступу на події, репресивне законодавство,- наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Політики чи представники бізнесу можуть пишатися своєю владою і хвалитися статками, а при цьому увійти в історію як вороги свободи слова та журналістів.
Зазначимо, Національна спілка журналістів України – найбільша журналістська організація країни, до складу якої входить майже 19 тисяч членів. НСЖУ є членом Європейської та Міжнародної федерації журналістів.
– Наша мета – атакувати тих, хто зазіхає на права журналістів і хоче згорнути простір свободи, – наполягає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Звичайно, репутаційна пляма – «ворог преси» – це не бонус чи достойна регалія. Але цей ярлик – чіткий сигнал всім у суспільстві: журналістів чіпати не можна.
За матеріалами офіційного інтернет-представництва НСЖУ