Ізраїльський хумус — незабутня їжа

Близькосхідна страва
Арабська назва хумусу — нут. Ця страва родом з Близького Сходу. Нут вирощували 10 тисяч років тому при дворах Стародавнього Єгипту, Риму та Месопотамії. Однак ніхто точно не знає, коли всі інгредієнти були чарівним чином поєднані для створення відомого нині хумусу.
Ця страва однаково розповсюджена у таких країнах, як:
- Сирія;
- Єгипет;
- Туніс;
- Йорданія;
- Ліван;
- Ізраїль.
Проте дві останні держави борються за пальму першості за хумус. Вони постійно б’ють власні рекорди в Книзі рекордів Гіннеса щодо розміру та ваги поданої їжі. Для усіх інших абсолютно не важливо, хто був першим, проте загальновизнано, що ізраїльський хумус — це дійсно диво.
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Ізраїльський хумус
В Ізраїлі хумус ідеальний — кремовий, густий й без жодної грудочки. Можна сперечатися про найкращі доповнення, сперечатися про те, з якої країни він походить, або обговорювати, що краще: посипати його солодкою паприкою чи затаром, але відомо, що гарний хумус просто повинен бути ідеально гладким. Крім того, його обов’язково подають у неглибокій мисці або на невеликій тарілці, розклавши на дно до країв і посипавши солодкою паприкою, петрушкою, кедровими горішками або грибним соусом. Столове приладдя непотрібне, вистачить шматочка свіжого хліба, і ви чудово поснідаєте або повечеряєте.
Склад хумусу
Хумус — це ідеально гладка паста, що складається з таких основних інгредієнтів, як:
- нут;
- часник;
- тахінова (кунжутна) паста;
- оливкова олія;
- лимонний сік;
- вода.
Рецепт хумусу
Рецепт хумусу дуже простий. Замочіть нут у холодній воді з харчовою содою, а потім варіть його (також із харчовою содою), поки він не стане м’яким і його не можна буде розчавити пальцями. Покладіть приготовлений нут в миску з тахіновою пастою, якої має бути приблизно 4–5 столових ложок і спробуйте: якщо її не вистачає, то додайте ще. Крім цього всипте трохи солі та натріть всю суміш до ідеального стану. Додайте лимонний сік, трохи холодної води та часник. Усе це потрібно подрібнити та розтерти в пюре, без найменших грудочок, щоб створити однорідну масу.
Викладіть готовий хумус у неглибоку тарілку, влийте трохи оливкової олії, посипте петрушкою або зара (різновид спеції). У середину можна покласти кілька горошин нуту та шматочок вареного яйця і подавати з теплим лавашем, а кому подобається — з гострими овочами. Ви гарантоване усе з’їсте до останньої крихти.