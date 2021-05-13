За сприяння служби зайнятості протягом січня-квітня 2021 року 8,2 тис. безробітних знайшли роботу

За січень-квітень 2021 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 35,2 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 3,2% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-квітня 2021 року 9,4 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 8,2 тис. безробітних, з них 68 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 165 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 28 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 14 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 578 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 1225 осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 травня 2021 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 17,3 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 травня 2021 року становила 1812 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – водії, продавці, медсестри, кухарі, електромонтери,слюсарі, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, електрогазозварники, токарі, охоронники та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, економістів та менеджерів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47