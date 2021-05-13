Запоріжці сплатили до бюджетів громад 4,5 мільярда гривень

За чотири місяці до місцевих бюджетів регіону надійшло 4 мільярди 503 мільйони гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці спрямували до скарбниць громад на 1,6 мільярда або на 56 відсотків більше, ніж у січні-квітні 2020 року.
Так, з початку року сплачено майже 3 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з минулим роком зростання склало 1 мільярд 53 мільйони гривень або 55 відсотків.
Представники малого і середнього підприємництва перерахували до бюджету 555 мільйонів гривень єдиного податку, збільшивши показник до аналогічного періоду 2020 року на 89 мільйонів або на 19 відсотків.
За користування і оренду землі перераховано майже 535 мільйонів гривень. Надходження плати за землю перевищили дані чотирьох місяців попереднього року на 274 мільйони. Зокрема, землекористувачі-юридичні особи поповнили скарбниці на 495 мільйонів, фізичні особи – на 40 мільйонів.
Близько 96 мільйонів гривень акцизного податку бюджети області отримали від роздрібного продажу підакцизної продукції, це на 42,7 мільйона більше, ніж було сплачено роком раніше.
За користування надрами компанії і підприємці направили понад 87 мільйонів, приріст до минулорічної сплати склав 63,7 мільйона.
Також суб’єкти господарювання забезпечили до скарбниці 62,6 мільйона гривень податку на прибуток, 57,2 мільйона гривень екологічного податку, майже 32 мільйони гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області